LUCIANO CANNITO/ Video, riuscirà a far cambiare idea a Loredana Bertè? (Amici 2019)

Luciano Cannito è uno dei giudici della nuova edizione del serale di Amici 2019. Il coreografo e regista italiano è tornato nel popolare talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in un inedito ruolo. Cannito, infatti, con Beppe Vessicchio è un Var, ossia può richiedere alla giurata speciale Loredana Bertè di cambiare il suo voto. Durante la prima puntata del serale, il coreografo ha ricoperto alla grande il suo ruolo cercando in tutti i modi di far cambiare idea a Loredana Bertè su Mowgly. La cantante, infatti, ha attaccato il ballerino dicendo di aver visto in America: “Gli ho dato 5 perché quando ho vissuto in America vedevo dei ragazzini di dieci-dodici anni che erano cento volte quello che sei tu come ballerino di breakdance”.

Luciano Cannito contro Loredana Bertè per un voto….

Il voto di Loredana Bertè sulla performance di Mowgly ha spinto Luciano Cannito ad intervenire durante la diretta della prima puntata del serale di Amici 2019. Il coreografo ha contestato il voto della regina del rock: "Io penso che questo voto non abbia senso e la invito a cambiarlo. Probabilmente lei ha visto un'altra cosa che ho visto io; è impossibile che un'esecuzione tecnica di questo livello possa avere 6", ma la Bertè non ha cambiato idea anzi ha replicato così: "io ho seguito tutto il loro percorso, so benissimo com'è bravo ma questa volta non mi è arrivato: un ballerino di fila…". Un ruolo inedito quello di Cannito all'interno del programma che per diversi anni l'ha visto protagonista come maestro e coreografo.

Luciano Cannito e Rossella Brescia, una storia lunga 10 anni

Luciano Cannito da diversi anni è felicemente legato a Rossella Brescia, l’amatissima ballerina e conduttrice radio-televisiva. Un amore importante che i due condividono da più di dieci anni. “Non potrei chiedere di più. Sono felice, serena, appagata” ha dichiarato la Brescia che parlando di Luciano ha solo parole di grande stima ed affetto: “è un compagno meraviglioso. Dopo quasi dieci anni insieme siamo innamorati come il primo giorno. La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità”. Lo stesso Luciano, in occasione della partecipazione della compagna a Vieni da me di Caterina Balivo, ha voluto fare una sorpresa alla sua amata: “sei una persona sincera, trasparente sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti”.



