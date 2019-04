LUDOVICA CANIGLIA AMICI 2019/ Schivata l’eliminazione si rimette in gioco

Ludovica Caniglia, cantante della Squadra Bianca, nella prima puntata del Serale di Amici 2019 del 30 marzo si è esibita nella seconda sfida, dopo la vittoria schiacciante della sua squadra, in un duetto con Laura Pausini e la sua compagna di squadra Giordana. L’esibizione ha convinto tantissimo Loredana Bertè che ha assegnato un nove, ma poi ha ammesso di aver sbagliato perché voleva dare un bel 10. Nella quarta prova Ludovica si è scontrata con Jefeo della Squadra Blu con il quale secondo molti siti di gossip ci sarebbe del tenero. Ludovica ha cantato “I wanna dance with somebody” e nel complesso la perfomance è giudicata bene, sicuramente meglio di quella di Jefeo. Alla fine della puntata quando i Blu hanno dovuto scegliere i candidati Bianchi per l’eliminazione Ludovica è stata nominata. Anche da Jefeo.

LUDOVICA CANIGLIA, SALVATA DALL’ELIMINAZIONE AL PRIMO SERALE DI AMICI 2019

Alla fine Peparini ha scelto Ludovica per andare in sfida con il ballerino dei Blu Mowgly. A questo punto a entrambi i concorrenti è stata data la possibilità di fare una scelta tra i compagni di squadra per avere un aiuto nella sfida. Ludovica ha scelto Rafael e Giordana. L’esibizione di Ludovica è stata quella che ha convinto di più e alla fine il ballerino Mowgly è stato eliminato. Nel daily dopo il Serale abbiamo visto, però, che Ludovica non era tanto contenta di essere stata nominata dall’amico Jefeo. Questo potrebbe in effetti confermare che tra i due c’è del tenero? Chissà, ma sicuramente lo scopriremo nelle prossime puntate.

I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DI LUDOVICA

Il talento di Ludovica è quello di mettere cuore in tutte le canzoni che canta. Rende molto bene nelle canzoni di cantautori italiani, ma anche quelle in inglese sono sempre cantate molto bene. Nel duetto con Laura Pausini e Giordana, in particolare, è stata davvero brava e ha convinto il pubblico e i giudici. L’unico difetto, come hanno fatto notare i giudici la scorsa puntata, è qualche imprecisione nell’intonazione che fa sì che il risultato finale non sia esattamente perfetto come ci si aspetterebbe da lei. Le promesse per la puntata di oggi sono di continuare nel segno della scorsa settimana. Ludovica si è dimostrata una cantante con un timbro flessibile, adatto a diversi generi musicali e con un buon controllo della voce nonostante lo stress e l’emozione della diretta.



