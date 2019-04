MAMELI, AMICI 2019/ A rischio eliminazione? Serve una prova convincente

MAMELI, L’INNO POCO CONVINCENTE

Tra i cantanti più apprezzati e attesi del Serale di Amici 2019 c’è Mameli, cantante della squadra dei Bianchi. Tuttavia la scorsa settimana nella prima sfida ha affrontato Vincenzo, ma ne è uscito perdente. Mameli è stato poi nominato a fine puntata dai Blu tra i papabili per una sfida a eliminazione a fine puntata, ma alla fine è riuscito a scamparla. Nel daily dopo il Serale abbiamo visto Mameli un po’ giù per come la sua esibizione è andata, ma alla fine il cantante non ha nulla da rimproverarsi e può contare sulla sua originalità per andare avanti nella gara. L’esibizione di Mameli di settimana scorsa è stata un po’ sottotono con il suo inno d’Italia che però ha visto tutto il pubblico in piedi e con la mano sopra il cuore. Si è rifatto successivamente, ma ha rischiato non poco.

I PREGI E I DIFETTI DI MAMELI

Il pregio di Mameli è comunque la sua capacità di comunicare con chi lo ascolta e trascinare anche chi non vuole nel ritmo della sua voce. Il difetto che un po’ lo caratterizza è il fatto di aver un limite artistico e vocale molto evidente. La sua voce non è adatta a cantare determinati tipi di canzoni e questo si nota in tante esibizioni. Solo nei suoi inediti brilla di luce propria, cosa che comunque non è scontata. Molto apprezzata la rinnovata sicurezza e la tranquillità con cui Mameli si è esibito durante la prima puntata del Serale. La speranza è che continui a mantenere questa verve e sicurezza regalandoci performance ottime. Sicuramente il suo futuro nel programma è buono e molti lo considerano il papabile vincitore di Amici 18.

