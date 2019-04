Mameli, sorpresa dal papà ad Amici 18/ “Abbiamo un bellissimo rapporto anche se..”

Anche questa sera non mancano le sorprese per alcuni dei ragazzi di Amici 18. Tocca a Mameli ricevere la bellissima sorpresa per papà che ha per lui scritto una lettera. “Caro Mario (questo il vero nome di Mameli, ndr), ti ricordi quando sul divano giocavamo alla play? – esordisce il papà nella sua lettera – Mi battevi sempre, le tue mani erano più veloci delle mie. Poi tante cose sono cambiate e io mi sono perso tante cose di te. Io lavoravo fuori e quando sono tornato ti ho trovato che muovevi i tuoi primi passi”. Mameli è stupito mentre ascolta le parole di suo padre nella lettera letta da Maria De Filippi, che continua: “Una sera, mentre cantavo, mi hai detto per la prima volta papà e mi sono sciolto. Quella volta c’ero.”

Mameli riabbraccia suo padre ad Amici 18

Maria De Filippi continua a leggere la lettera scritta per Mameli da suo padre ad Amici 18: “Quando avevi 3 anni e mezzo io e mamma ci siamo separati. Tu eri piccolo ma non mi hai chiesto mai niente. – e aggiunge – Per fortuna io e te non ci siamo mai persi perché, nonostante non vivessimo sotto lo stesso tetto, siamo riusciti a creare un bellissimo rapporto.” Ma non manca il rammarico di quei periodi di assenza: “Eppure ripenso alle tante cose che ci siamo persi. Io non c’ero ad accompagnarti a scuola tutte le mattine, ad aiutarti a fare i compiti o a misurarti la febbre quando stavi male.” La lettera si conclude ma ecco che in studio fa il suo ingresso il papà che abbraccia Mameli con grande forza.



