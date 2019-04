Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Grande feeling per stupire la giuria (Ballando 2019)

Scoppiettanti, eleganti, pieni di passione. Un esordio travolgente per Manuela Arcuri e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2019. I due hanno esordito con un valzer, i commenti della giuria sono stati positivi. Mariotto, certo non docile, ha fatto da subito un grande apprezzamento all’attrice italiana sia per il suo ballo che per la sua incredibile bellezza. Anche la coreografa e ballerina Smith è stata entusiasta del lavoro svolto, asserendo che Manuela ha saputo dare un tocco di modernità a un ballo comunque impegnativo. Si è detta soddisfatta e molto contenta. La Lucarelli come sempre pungente ha rimarcato la loro sensualità sul palco: effettivamente i due sembravano avere un profondo legame. Questo vuol dire che sono stati molto bravi a lavorare sulla loro sintonia e hanno fatto vedere ciò che il pubblico vuole sul palco.

MANUELA ARCURI E LUCA FAVILLA, LE OTTIME QUALITÀ

Manuela Arcuri ha mostrato grande tenerezza dichiarando che questo esordio per lei è stato molto bello ma anche impegnativo e, visto che il suo compagno a casa non voleva ballare con lei, è finita sul palco di Ballando con le stelle. Nel corso di varie interviste la famosa attrice ha ammesso di essere un po’ stanca di interpretare ruoli sexy, di essere in una fase della sua vita, vista anche la maternità, in cui vorrebbe trasmettere agli altri un’altra Manuela. La mamma, la donna e anche la persona imperfetta che è, mostrando il suo lato umano e la sua persona, cosa che spesso non riesce a fare essendo un’attrice. In quanto interprete di altri ruoli si trova e si è trovata spesso a essere giudicata per una figura che non le appartiene, essendo il suo personaggio. Ormai adulta vuole mostrare e stupire tutti, cimentandosi nella danza di cui non ha perfetta conoscenza. Il ballerino Luca Favilla che accompagna Manuela ha iniziato a danzare giovanissimo a soli 8 anni. Classe 1995 ha aperto una scuola di ballo nella sua città e ha svolto numerosi lavori nel settore. Non è un veterano del programma, ma si è ambientato molto bene.

LE CHANCE DI ARRIVARE IN FINALE

Cosa c’è da aspettarsi da questa coppia a Ballando con le stelle 2019? Il feeling che si è creato tra i due sembra essere positivo e divertente. Luca Favilla è giovane ma esperto e Manuela Arcuri sa il fatto suo. L’avventura è nuova, ma sa benissimo come piacere al pubblico a casa. Il piacere del pubblico a casa e l’apprezzamento della giuria è stato tale da poter definire questa coppia di danzatori tra le favorite del programma. I due sono belli da vedere, sono in perfetta simbiosi e sono anche molto energici. Piacciono già alla giuria che attraverso i commenti ha mostrato non solo grande apprezzamento, ma ha fatto capire come potrebbero essere anche tra i possibili vincitori. Pur essendo ancora presto per parlare di chi si aggiudicherà la coppa finale, è prevedibile che il percorso di questa coppia sarà lungo e molto piacevole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA