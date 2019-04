Marco Leonardi e Mia Gabusi/ Bonus di 10 punti e voglia di rivalsa (Ballando 2019)

MARCO LEONARDI E MIA GABUSI, 10 PUNTI DI VANTAGGIO

Marco Leonardi e Mia Gabusi partono con ben 10 punti di vantaggio nella puntata di Ballando con le stelle 2019 di oggi, grazie al primo posto conquistato la scorsa settimana. Un risultato raggiunto dopo un esordio non proprio brillante, dato che i giudizi dopo la loro prima esibizione, un divertente e coinvolgente Boogie, non sono stati certo clementi. Specialmente da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha giudicato addirittura con uno zero l’esibizione, adducendo una certa pesantezza dei ragazzi, ritenuti poco dinamici. Anche Ivan Zazzaroni è stato dello stesso avviso, sostenendo che il Boogie è stato troppo camminato e poco divertente. Decisamente positivi invece i pareri degli altri giudici, sia in merito al coraggio di Marco di cambiare vita, mettendosi in gioco in modo positivo e facendo da esempio per i suoi coetanei, sia per la freschezza che il giovane insieme alla coach Mia hanno portato nel programma, con la loro giovanissima età e voglia di fare. Tirando le somme dunque, Marco e Mia hanno subito una sorta di battesimo di fuoco, a dire della conduttrice, ma hanno tuttavia ottenuto una grande rivincita una volta che il giudizio della giuria si è fuso con quello del televoto.

L’OTTIMA INTESA TRA I DUE GIOVANI

Ai severi giudizi e alle critiche Marco ha risposto con grande savoir faire, senza alcuna intenzione di lasciarsi condizionare e demoralizzare. Di contro, la sua compagna di ballo si è lasciata andare a un pianto, forse liberatorio per la tensione accumulata, o che forse denota una sensibilità molto forte: questo lo scopriremo sicuramente nelle puntate a venire. La compagna di ballo, nonché spalla e coach di Marco è Mia Gabusi, che appartiene a una famosa famiglia di ballerini, ha 19 anni e proviene dalla scuola di danza di famiglia. Con Marco sembra essersi trovata subito a suo agio, sia per età che per personalità. Tra di loro sembra infatti esserci un’ottima intesa, sia dietro le quinte durante le prove, come si può vedere dalle registrazioni in sala, sia in trasmissione, dove appaiono molto teneri e protettivi l’un l’altra. Anche se, a dirla tutta, come ha dichiarato anche la Lucarelli, Marco appare più forte, sembrando quasi imperturbabile e decisamente motivatore rispetto alla più emotiva Mia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA