Marco Maddaloni/ “A mamma scrissi ‘scusa’ con la penna venuta dal mare” (Verissimo)

Marco Maddaloni ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, avrà modo di raccontarsi a cuore aperto dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. “Sono il terzo figlio di una famiglia di campioni. Con i miei fratelli ci allenavamo tantissimo, 8-9 ore al giorno e poi andavamo in Giappone e in Corea per mesi e non mi sono goduto molto mia nonna. Sull’Isola, dove hai poco da fare pensi a tutte queste cose. Però, prima di partire le ho fatto conoscere mio figlio e l’ho salutata. Questa cosa mi ha tranquillizzato. La sua morte mi ha insegnato molto: da adesso in poi dedicherò un po’ più di tempo a ogni persona a me cara”, ha raccontato. Ospite della puntata in onda questo pomeriggio, sabato 6 aprile a partire dalle 16.00 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, lo sportivo ha voluto immediatamente parlare della nonna morta, dopo avere ricevuto la dolorosa notizia proprio mentre si trovava in Honduras. “Sto vivendo un sogno” ha poi spiegato in merito al suo trionfo.

Marco Maddaloni ospite a Verissimo

“Vedere la gente che mi applaude significa che ho trasmesso qualcosa (…) È stato un viaggio veramente tosto, bello, brutto e difficile, fatto di discese e salite. Nella mia vita ho vinto qualche cosa ma non ho mai avuto tutto questo: quando ho vinto l’Europeo di Judo c’era un solo trafiletto sull’ultimo giornale d’Italia. Dopo questo trionfo, quando sono tornato a Napoli, tre macchine si sono fermate e mi hanno ringraziato. E non so nemmeno il perché”, ha confidato Marco Maddaloni chiacchierando con Silvia Toffanin. Una vittoria la sua, giunta anche per merito di una strategia particolarmente chiara: quella di tenersi lontano dai guai. “Verso la settima settimana ho deciso di togliermi da tutte queste dinamiche, ho iniziato a non fare più gruppo, ma a gustarmi le persone singolarmente. Non ho seguito le loro strategie ma ho fatto la mia”. In ultimo Maddaloni, ha raccontato come è nata la lettera indirizzata alla madre: “Il mare ha portato sulla spiaggia una penna e ho scritto una lettera a ogni mio parente. In quella per mia mamma la parola che ho utilizzato di più è stata ‘scusa’. ‘Scusa’ per ogni volta che l’ho trascurata (…) La lettera gliel’ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori”.

