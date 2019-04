MARIA DE FILIPPI/ Scoppia la pace con Raffaella Carrà (Amici 18)

Grande successo per la prima puntata del serale di Amici 2019, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione. Complice la presenza di star internazionali del calibro di Ricky Martin e Vittorio Grigolo, il programma di Queen Mary ha battuto la concorrenza di Ballando con le Stelle 2019 di Milly Carlucci portando a casa la prima vittoria. Un risultato importante per l’azienda di Cologno Monzese che è pronta a bissare durante la seconda puntata del serale di sabato 6 Aprile 2019 che vedrà tra gli ospiti Al Bano. La prima puntata di Amici 18 ha regalato tantissime sorprese ed emozioni; a cominciare dall’arrivo di Laura Pausini che ha duettato con alcuni ragazzi fino al duetto tra la cantante de La Solitudine e Biagio Antonacci sulle note di “In questa nostra casa nuova”.

Amici 18, Maria De Filippi e Milly Carlucci

La prima puntata del serale di Amici 18 ha visto l’uscita di Mowgli, il ballerino di breakdance fortemente criticato da Loredana Bertè e Alessandra Celentano. La squadra blu ha perso così una delle sue risorse e si ritrova ad affrontare il serale numericamente in svantaggio rispetto alla squadra bianca. Intanto tra la padrona di casa di Canale 5 e Milly Carlucci sembrerebbe essere stata siglata una sorta di tregua. Alcuni giorni fa la Carlucci aveva raccontato di aver contattato la De Filippi per proporle di essere “ballerina per una notte” di Ballando 2019, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Queen Mary ha smentito la cosa dicendo di non aver mai ricevuto alcuna chiamata dalla collega. Dove sta la verità? Intanto sul settimanale Oggi si legge: “Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno sancito una tregua dopo una guerra fredda durata anni. Si dice che le due prime donne si siano telefonate e che abbiano deciso di fare un collegamento in diretta a reti unificate in uno dei prossimi sabato sera. Vero armistizio o furba strategia mediatica?”. Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena!

Raffaella Carrà: “mai litigato con Maria De Filippi”

Intanto un’altra regina del piccolo schermo ha voluto chiarire il suo rapporto con Maria De Filippi. Si tratta di Raffaella Carrà tornata su Rai3 con “A Raccontare comincia tu”. La showgirl durante alcune interviste ci ha tenuto a precisare di non aver mai litigato con la De Filippi e di averla incontrata peraltro solo una volta durante i Telegatti: “Non ho mai litigato con Maria, ci siamo incontrate solo una volta, 15 anni fa ai Telegatti, non capisco perché si dica in giro che ‘così faremo pace”. Non solo, la Carrà ha anche sottolineato che se dovesse essere invitata ad Amici potrebbe seriamente pensare di parteciparvi: “Andare ad ‘Amici’? “Rispondo diplomaticamente: se Maria me lo chiederà ci penserò. Lì c’è una grande energia quindi grande ansia, vedremo”. Intanto le due saranno prossimamente insieme su Rai3 per l’imperdibile intervista che la Raffa Nazionale ha realizzato proprio alla regina di Canale 5.



