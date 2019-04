Marina La Rosa/ “Soleil e Riccardo Fogli? Sgradevoli”: li evita in studio (Verissimo)

Nella puntata di Verissimo, dedicata in toto all’Isola dei Famosi 2019, non poteva mancare la seconda classificata: Marina La Rosa. L’avventura in Honduras sarà chiaramente argomento cardine dell’intervista a Silvia Toffanin, della quale abbiamo già qualche stralcio. Si parlerà dell’amicizia nata tra Marina e Luca Vismara, che l’ex gieffina ha così descritto: “Anche se c’è una grande differenza anagrafica, con lui c’era molta sintonia. Ancora adesso, non riuscendo ancora a dormire di notte a causa dell’adrenalina, ci scriviamo messaggi durante la notte, come quando ci trovavamo sull’Isola a parlare intorno a fuoco.” Quello tra Marina e Luca è infatti un rapporto che molto è stato apprezzato dal pubblico a casa, tanto da premiare entrambi con il podio di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

MARINA LA ROSA E LE ACCUSE A SOLEIL SORGE

A Verissimo, Marina La Rosa parla però anche delle forti ostilità nate nei confronti di Soleil Sorge. Pare, infatti, che l’ex gieffina abbia fatto di tutto per non incontrarla dietro le quinte di Verissimo. In studio, durante l’intervista di Silvia Toffanin, Marina si è comunque espressa sulla Sorge: “Con Soleil non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. – ammette Marina, che tiene però a chiarire – Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha venti anni. Io alla mia età, ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo.” Nella sua lista nera non è finita soltanto la bella Soleil: a lei si aggiunge la sua dolce metà, Jeremias Rodriguez, ma anche Riccardo Fogli.

MARINA CONTRO RICCARDO FOGLI: “ENERGIA NEGATIVA”

E, a Verissimo, è proprio del cantante dei Pooh che Marina La Rosa spende parole non proprio di stima. “Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace. – ammette l’ex gatta morta, che aggiunge – Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A settantuno anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato.” Così, tira nuovamente in ballo la Sorge e conclude: “Sia lui che Soleil hanno usato parole sgradevoli. […] Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil e Riccardo rappresentavano per me un’energia negativa.”



