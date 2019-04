Marzia Roncacci e Samuel Peron/ L’impegno per puntare alla finale (Ballando 2019)

Marzia Roncacci e Samuel Peron tornano sul palco di Ballando con le stelle 2019. Nella prima puntata si sono esibiti in un non facilissimo Valzer, dove la Roncacci ha mostrato una certa eleganza, a tratti austera, quasi a ricalcare l’immagine che siamo abituati ad avere di lei. Sguardo molto deciso e determinato, contestato dal giudice Mariotto che lo ha definito addirittura inquietante, entrando in conflitto per questa sua dichiarazione con la criminologa Bruzzone, che ha ritenuto del tutto ingiusta questa osservazione. Molto positivo invece il parere del giudice Carolyn Smith, che ha dichiarato di trovare la concorrente molto gioiosa, avendo percepito nei suoi occhi il desiderio di realizzare un sogno. La stessa Smith ha precisato che Marzia ha tanto da imparare e la strada è indubbiamente lunga e in salita, ma ciononostante promette molto bene, per carattere e voglia di fare.

MARZIA RONCACCI E SAMUEL PERON, L’IMPEGNO DELLA COPPIA

Complessivamente sono stati positivi anche i pareri degli altri giudici, anche se, essendosi la coppia esibita molto tardi, si sono potuti esprimere solo con il voto. L’atteggiamento della Roncacci, insieme al suo compagno di ballo Peron è stato molto disinvolto, e si è dimostrata pronta e consapevole di poter ricevere dei dissensi. Nel vedere le loro esibizioni, l’idea è di avere di fronte una coppia professionale matura, impermeabile ai commenti negativi e alle provocazioni e, anzi, capaci di prendere questi ultimi come spunti e sproni per migliorarsi continuamente. Hanno infatti risposto entrambi alla giuria elargendo grandi sorrisi e battute di spirito, condite da una punta di sottile sarcasmo, quasi come a dire che ci ridono sopra, ma ce ne faranno vedere delle belle.

LA VOGLIA DI ARRIVARE IN FINALE

Il vicentino Samuel Peron, compagno di Marzia Roncacci presente nel cast di Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione, è un ballerino eclettico dotato della capacità di passare da uno stile di danza all’altro con grande maestria e semplicità. Ama il suo lavoro e lo fa con grande passione e determinazione, pronto al sacrificio e per niente spaventato dal sudore. Simpatico e sarcastico, sembra essere davvero il compagno di lavoro più adatto alla giornalista e sembrano promettere davvero bene per questa nuova stagione di Ballando con le Stelle. Sicuramente non si risparmieranno dal duro lavoro e, come si può vedere dalle registrazioni in sala prove, sono davvero pronti a tutto e hanno negli occhi la voglia di arrivare. Vedremo se i giudici e il pubblico a casa premieranno il loro impegno.



