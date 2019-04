Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Le doti per provare a vincere (Ballando 2019)

L’esibizione di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale è molto attesa nella puntata di Ballando con le stelle 2019 di oggi. L’attrice romana ha alle sue spalle studi artistici tra cui la danza, pertanto non è proprio una novellina del ballo. La settimana scorsa ha fatto il suo ingresso in scena lasciando tutti senza parole per la sua eleganza. La sua classe nella danza è stata palpabile al punto che i giudici con molto entusiasmo ne hanno sottolineato sia l’estrema bravura che soprattutto lo stile di cui è dotata. Non sono mancati riferimenti alla sua carriera artistica con tanti complimenti relativamente proprio al suo essere così brava sulle scene. Il totale di punti alla fine è stato un bel 37. Milena si è detta molto entusiasta della sua partecipazione e del ballo, ha anche ammesso di vedere questa esperienza particolare come una prova.

MILENA VUKOTIC E SIMONE DI PASQUALE, LE DOTI PER VINCERE

La danza è stata il suo primo amore e il principio di tutto il suo percorso, essendosi esibita anche all’Opera di Parigi. Ma ha ammesso di non essere alla ricerca alla sua età di un trofeo in questo settore, in quanto da tempo si è poi votata alla recitazione, quanto piuttosto di sapere di essere amata dal pubblico. Nonostante i giudizi degli altri che le hanno detto di essere matta, dice di amare proprio queste piccole follie della vita. Il suo compagno di ballo, Simone di Pasquale, classe 1978, ha partecipato a molte gare e competizioni. Un estro creativo che fa parte della squadra di Ballando sin dalla prima edizione, in cui ha proprio trionfato in gara con Hoara Borselli portando a casa la tanto ambita coppa. Sembra quindi che i due abbiano ottime possibilità di arrivare in finale e vincere Ballando con le stelle 2019.

CHANCE DI ARRIVARE IN FINALE

La giuria composta dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stylist Guillermo Mariotto solitamente non è mai così gentile, in questo caso invece ha espresso tutta la passione per il lavoro svolto. Ovviamente siamo dinnanzi agli inizi del programma e, anche come accaduto nelle scorse edizioni, tutto potrebbe cambiare se non addirittura rovesciarsi in corso d’opera. L’impatto di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale però è stato positivo, questo è certo. Nel corso del programma ci saranno certamente tantissime sorprese, probabilmente vedremo la coppia trionfare o semplicemente danzare e arrivare comunque a un punto importante del programma. Ciò che metteranno in scena però sarà sicuramente uno spettacolo bello e completo.



