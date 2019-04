Milly Carlucci/ “L’invito a Maria De Filippi? Ancora valido” (Ballando con le stelle)

Riparte col botto lo show di punta della rete ammiraglia di Casa Rai: Ballando con le Stelle 2019. La 14esima edizione si fa forza di un cast molto eterogeneo, tra cui spiccano: Antonio Razzi, Nunzia De Girolamo e Suor Cristina. Le vicende umane dei protagonisti, così come riferito da Milly Carlucci intervistata tra le pagine di Diva e Donna, sono tutte da scoprire. Quest’anno è stato particolarmente complesso formare il cast rispetto al passato, parlando anche da un fattore banalmente matematico: “cerchiamo ogni anno di fare un cast con personaggi che non abbiano già frequentato talent e reality. Ma l’Italia non ha un bacino così ampio e quindi rischiamo di arrivare alla fine dell’elenco… Ecco perché è stato complesso riuscire a portare ancora una volta delle novità”, ha spiegato la conduttrice. Ballando in ogni sua edizione, tende a lanciare messaggi di particolare importanza sociale, in questo momento per Milly, avremmo bisogno di parlare ai giovani: “Dovremmo dare ai nostri ragazzi un quadro di riferimento, al di là della spiritualità e della religione, aspirazioni morali cui aggrapparsi. Bambini e ragazzi vogliono regole: fanno sentire forti e aiutano a capire chi sei”.

Milly Carlucci: io e Maria De Filippi potremmo fare la diretta insieme…

Anche questi principi, sono stati il binario base della vita di Milly Carlucci: “Alcuni di natura religiosa, mi riferisco alla mia fede cattolica. Poi tutte le indicazioni arrivate da mio padre l’onestà, il rispetto”. Si è parlato moltissimo dell’invito a Maria De Filippi per fare la ballerina per una notte di Ballando con le stelle 2019. La Queen però, ha affermato di non essere mai stata contattata: qual è la verità? “L’invito c’è stato ed è una cosa molto seria, fin da ottobre, quando a Tale e quale diedi a Carlo Conti una busta da consegnare a Maria con il mio invito. È vero che andiamo in onda contemporaneamente, però credo che ci potremmo inventare tante cose insieme, persino una diretta l’una nel programma dell’altra, sarebbe una cosa mai successa tra reti avversarie”. L’invito è ancora valido ed infatti, il primo passo da compiere sarà quello di telefonare a Maria e cercare di mettere in contatto il suo staff con quello di Ballando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA