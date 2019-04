Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro/ L’allegria tra i punti di forza (Ballando 2019)

NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO, COPPIA ENERGICA

Debutto col botto a Ballando con le stelle 2019 per la coppia Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro. Due figure lontane eppure così vicine, lei anche scrittrice e amante dei viaggi, lui un grande artista che ha già preso parte al programma e ha vinto diverse volte. L’esordio è stato più che frizzantino: sulle note di una canzone di Arisa in stile rock sono sembrati molto convincenti al punto che la giuria ha apprezzato e soprattutto Carolyn Smith, famosa coreografa, ha fatto i suoi complimenti alla coppia. Certamente un’esibizione che nessuno si attendeva. La De Girolamo si è detta molto entusiasta della sua partecipazione a Ballando con le stelle e della prima puntata così divertente. Pur essendo per un certo verso abituata a essere sotto ai riflettori, in questo caso è approdata in modo del tutto nuovo sul palco. Nunzia De Girolamo si trova a lavorare con molto piacere con un altro uomo del Sud, Raimondo Todaro, una figura storica del programma e soprattutto un grande trionfatore.

L’ALLEGRIA TRA I LORO PUNTI DI FORZA

Raimondo Todaro è stato tra l’altro il primo a far parte di una coppia di uomini nel programma, uno a cui le sfide piacciono che non si tira certo indietro. Nel loro percorso ne vedremo certamente delle belle. Infatti il rapporto tra i due sembra fatto di tira e molla ed è molto simpatico anche il dietro le quinte in cui battibeccano continuamente per destreggiarsi tra chi deve comandare sul palco. Forse non saranno i possibili vincitori, o almeno ora è ancora presto per stabilirlo, ma piacciono al pubblico e fanno molto ridere. Dopotutto il programma oltre a essere incentrato sul ballo è anche molto particolare perché permette di vedere in un ambito della vita diverso i concorrenti famosi. In questo caso un professionista della danza con una donna della politica che deve destreggiarsi con gli imprevisti di questo mestiere e con l’abilità a imparare le coreografie e chiaramente anche a saper improvvisare.

