Paola Saulino, chi è? / “Sono una grandissima esperta di falli” (Ciao Darwin 8)

Chi è Paola Saulino, la concorrente che a Ciao Darwin – Terre Desolate ha accettato di partecipare alla sfida dei cilindroni? “Tutti mi chiamano Paulina”, ha detto la sfidante delle Messaline, aggiungendo che nella vita è “una performer, attrice e web creator content”. La sua passione, però, è un’altra e, a scanso di equivoci, non ha a che fare con il mondo del calcio. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono una grandissima esperta di falli”; su richiesta del conduttore Paolo Bonolis, la Saulino ha successivamente precisato di non essere parente del calciatore Giorgio Chiellini. Il suo profilo Instagram ufficiale suggerisce però che segue il calcio con passione e che la sua squadra preferita è il Napoli. Domenica scorsa, in occasione del risultato che ha visto il la squadra partenopea trionfare sulla Roma per 4 reti a 1, la Saulino si è spogliata, pubblicando su Instagram l’immagine della sua mise.

Tifosa del Napoli

Indossando una tuta in tulle trasparente, Paola Saulino ha festeggiato la recente vittoria del Napoli sulla Roma. Poco prima che la partita si disputasse, la concorrente di Ciao Darwin 8 aveva infatti promesso che, in caso di trionfo, sarebbe apparsa sui social senza veli; e la promessa è stata mantenuta, così come conferma una foto pubblicata si Instagram: “Avevo detto che avrei pubblicato uno scatto per la vittoria del Napoli – si legge nella didascalia della foto – ed eccovi serviti #forzanapolisempre”. La Saulino ha poi condiviso qualche osservazione sulla partita: “oggi è stato bellissimo allo stadio, la Roma deve allenare meglio i suoi o comunque deve comprare qualcuno forte”, ha suggerito la performer, “è stato uno spettacolo ad “oggi le comiche” e un top club come la #asroma non può fare figure di *** così dai… ad ogni modo se avessi un marito e fosse del Napoli, lo aspetterei così a casa a festeggiare… viva l’amore oltre ogni colore”.

