PIO E AMEDEO/ Video, cafonate su Luisa Corna e Alex Britti: oggi… (Amici 18)

Pio e Amedeo sono la parte comica del serale di Amici 18. Dopo il grande successo riscontrato a Sanremo 2019, il duo comico pugliese è arrivato alla corte di Maria De Filippi regalando tante risate durante la prima puntata del serale di Amici 2019. Il duo, infatti, ha proposto dal vivo un’inedita versione di “Maria”, la hit di Ricky Martin che per l’occasione è diventata una sorta di ringraziamento alla padrona di casa. “Es Maria la Madonna mia, senza Maria altro che giuria, le pizze con il motorino a consegnar… Un, dos, tres, rendiamo tutti grazie a Maria che ci dà da mangiar, lecchiamo tutti il c**o a Maria che ci fa fatturar” canta il duo di Pio e Amedeo, mentre il popolo del web impazza! Non solo, “Un, dos, tre, Maria, rendiamo grazie a Maria che ci dà da mangiar” canta il duo rivolgendosi anche agli insegnanti e giudici del programma a cui dicono: “se non ci stava Maria facevi la badante, la parrucchiera in casa, il vigilante, il narco-trafficante”. Sul finale poi il duo comico è stato raggiunto da Ricky Martin che ha baciato sulle labbra Amedeo!

Pio e Amedeo: la battuta su Luisa Corna al serale di Amici 18

Durante la prima puntata del serale di Amici 2019, Pio e Amedeo hanno preso di mira anche i professori e i giudici del programma. Tra questi Alex Britti su cui hanno ironizzato sulla relazione passata avuta con Luisa Corna: “Chi non è cresciuto con i successi di Alex Britti! Soprattutto con un successo tuo, con Lusia Corna, mamma mia, quando Alex si bombò Luisa Corna. Andate a vedere il calendario 2003 di Luisa Corna, là son cresciuto tantissimo io, sono usciti i baffi e mi è cambiata la voce”. La battuta ha gelato il cantautore romano che non ha avuto alcuna reazione: né un sorriso, né tantomeno un concorrente. A distanza di alcuni giorni però il duo foggiano ha commentato la cosa dalla pagine del Corriere della Sera: “Bisogna capirlo, aveva preso una multa, gli hanno tolto tre punti, ma non se lo meritava. Era una contravvenzione ingiusta, per le quattro frecce sul passo carraio”.

Pio e Amedeo su Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Non solo, durante il primo intervento comico ad Amici di Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno preso di mira anche i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio come hanno raccontato al Corriere della Sera: “È stata una sfida. Abbiamo provato a portare un po’ di satira politica dentro un programma dedicato ai ragazzi. Non un’ironia alla Crozza, che è un fenomeno, ma secondo la nostra cifra, mantenendo un linguaggio accessibile a tutti, non solo a chi legge tutti i giornali. Ci ha sorpreso la reazione dei ragazzi soprattutto alle battute su Di Maio”. Intanto subito dopo l’impegno televisivo di Amici 2019, il duo comico è pronto a debuttare all’Arena di Verona per uno show evento: “sarà una sorta di esperienza mistica”. Clicca qui per vedere l’intervento di Pio e Amedeo ad Amici di Maria De Filippi



