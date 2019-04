Rafael/ “Lo scontro con Loredana Bertè? Avrei voluto difendermi” (Amici 2019)

Grande ballerino ma forse incompreso? Sembra proprio che Rafael Quenedit abbia dato il meglio di sé sul palco del primo serale di Amici 2019 ma che questo non sia bastato soprattutto all’unico giudice del programma ovvero Loredana Bertè il cui giudizio non è stato proprio positivo. Proprio dopo la sua prima esibizione di sabato scorso, la Bertè ha accusato il ballerino di essere un po’ troppo da prima fila anche se poi è tornata sui suoi passi dicendosi poi ricreduta. Rimane il fatto che il ballerino in settimana è tornato sull’argomento proprio dicendosi contrario alle parole del giudice soprattutto dopo l’incontro con Giuliano Peparini nella scuola durante i daytime. In particolare, il direttore artistico ha consolato il ballerino e incontrandolo gli ha confidato: “Volevo vederti e non ti ho parlato prima nella sala perché c’era molta gente, però sabato, durante la puntata, ho visto qualcuno che ha iniziato così forte, con voglia, con tutto. E dopo un po’ ho visto qualcuno che non era lo stesso. E devo capire se c’è stato qualcosa che ti ha messo in questa condizione o se tu non hai realizzato questo cambiamento”.

LE PAROLE DI GIULIANO PEPARINI

La casetta dei bianchi in settimana ha fatto i conti con il giudizio di Loredana Bertè e proprio in ballerino Rafael è stato quello messo alla gogna per via della sua performance non al 100%. Il ballerino è convinto che sia normale la prima volta su un palco come quello di Amici 2019 e proprio lui parlando con Peparini ha confermato: “Io ho iniziato bene, tu mi hai visto: avevo tanta voglia di ballare. Non so se è stato il commento di Loredana. Sì, avevo voglia di parlare e di difendermi”. Proprio il direttore artistico lo ha spinto a dare il meglio di sè invitandolo ha tirare fuori quello che sente dentro e che si porta nel cuore: “Il dolore ti deve aiutare a tirare fuori quello che hai. Tu vali tantissimo”. Il ballerino avrà imparato la lezione e avrà messo insieme le critiche per dare il meglio di sè nel secondo serale in onda questa sera. Clicca qui per vedere il video dell’incontro in casetta.

