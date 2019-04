Riccardo Fogli sta male: Verissimo saltato/ La Toffanin “E’ provato fisicamente”

Si è sentito male Riccardo Fogli, o per lo meno, non è stato troppo bene dopo l’Isola dei Famosi. Per questo motivo la sua ospitata presso il programma di Canale 5, Verissimo, condotto dalla bella e brava Silvia Toffanin, è saltata. L’ex cantante dei Pooh avrebbe dovuto partecipare alla registrazione della puntata di oggi, 6 aprile 2019, per la reunione del reality show isolano in compagnia del vincitore Marco Maddaloni nonché di Marina La Rosa, Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez, ma ha dovuto dare forfeit. Ad annunciare la sua assenza è stata la compagna di Pier Silvio Berlusconi che non ha però aggiunto altro in merito all’ex naufrago, non spiegando quindi nel dettaglio di cosa soffra lo stesso Fogli, e limitandosi a dire “È molto provato fisicamente”. La Toffanin ha comunque aggiunto che il cantante sarà ospite presso il suo salotto la prossima settimana, molto probabilmente, da solo. Secondo i maligni l’ex cantante avrebbe architettato un piccolo escamotage per evitare forse il confronto con gli altri naufraghi, ma tali voci lasciano un po’ il tempo che trovano.

La cosa importante è che il 71enne musicista si riprenda il prima possibile, anche perché i suoi social stanno risentendo di questa sua debilitazione fisica. Come ricordano i colleghi di Gossip e Tv, l’ultimo post su Instagram è di qualche giorno fa, mentre la moglie di Fogli, Karin, ha postato una foto con il marito e la figlia, finalmente insieme dopo i tre mesi di lontananza forzata a causa dell’Isola. «Ho portato con me un bagaglio di vita che non dimenticherò mai… una libertà di vita che solo un’avventura come l’Isola ti può donare», l’ultimo post di Fogli, spiegando di aver portato dall’Honduras un pezzo di bambù dove ha mangiato svariate porzioni di riso per giorni. Ha quindi pubblicato un altro post sul social fotografico, sottolineando quanto gli sia mancata la sua famiglia: «L’amore della famiglia è incondizionato ed infinito – scrive – non ha importanza dove ti trovi, loro saranno sempre lì pronti ad abbracciarti con il loro calore, anche a centinaia di chilometri di distanza».

