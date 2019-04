RICKY MARTIN, AMICI 2019/ Video, Il direttore artistico conquista tutti

Ricky Martin è il direttore artistico di Amici 2019. Il cantante e attore portoricano è stato un vero e proprio colpaccio messo a segno da Maria De Filippi che è riuscita a portare una star di livello internazionale in prima serata su Canale 5. Durante la prima puntata Ricky ha fatto letteralmente impazzire il pubblico in studio conquistando anche il popolo dei social e di internet che hanno avuto occhi solo per lui! Del resto il sex symbol della musica mondiale all’età di 47 anni è ancora il suo perchè! Durante la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Ricky Martin ha incontrato una cara amica. Si tratta di Laura Pausini con cui ha condiviso l’esperienza di The Voice. I due, infatti, hanno regalato al pubblico da casa un siparietto davvero divertente.

Ricky Martin e Laura Pausini

Amici fuori e sul palco, Ricky Martin e Laura Pausini hanno sicuramente infiammato la prima puntata del serale di Amici 2019. I cantanti, infatti, hanno giocato sulle forme del loro corpo; in particolare il re del pop ha mostrato un videoclip in cui si vede la cantante de “La solitudine” cimentarsi nel ballo della Zumba. Un video divertentissimo che ha visto Ricky poi complimentarsi con la cantautrice romagnola facendole dei complimenti per il fondoschiena: “Laura non ti devi preoccupare, il tuo sedere è il sedere per eccellenza”. La Pausini allora si è lasciata andare toccando il fondoschiena di Ricky, mentre Maria De Filippi chiosava: ” che maleducata, sei entrata e ti sei fiondata da Ricky senza salutarmi”. Il tutto naturalmente tra le risate generali del pubblico.

Ricky Martin bacia Amedeo del duo “Pio e Amedeo”

Ma non finisce qui! Durante la prima puntata del serale di Amici 2019, Ricky Martin si è lasciato andare anche ad un appassionato bacio. Ebbene si, il sex symbol della musica internazionale ha sorpreso tutti baciando in diretta Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo. Durante il momento comico, il duo ha omaggiato il cantante reinterpretando una versione speciale di “Maria”. “Un, dos, tre, Maria, rendiamo grazie a Maria che ci dà da mangiar” hanno cantato i comici che, rivolgendosi ai giurati ed insegnanti del programma hanno ironizzato: “se non ci stava Maria facevi la badante, la parrucchiera in casa, il vigilante, il narco-trafficante”. Non solo, Pio e Amedeo a loro modo hanno ringraziato la De Filippi così: “Es Maria la Madonna mia, senza Maria altro che giuria, le pizze con il motorino a consegnar… Un, dos, tres, rendiamo tutti grazie a Maria che ci dà da mangiar, lecchiamo tutti il c**o a Maria che ci fa fatturar”. Sul finale il bacio di Ricky Martin ad Amedeo, che ha commentato così: “Questo pezzo di manzone. Maria devi farmi un piacere. La prossima volta ci devi dare i camerini distanti, perché ci confondono. Mi chiamano Ricky e a lui Amedeo”. Clicca qui per vedere il video di Ricky Martin



