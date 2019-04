Roberta Bruzzone/ “Sono realizzata anche senza figli” (Ballando con le Stelle 2019)

Roberta Bruzzone oltre a commentare i concorrenti di Ballando con le stelle 2019, tornerà in televisione con un nuovo ruolo? Secondo le indiscrezioni, la famosa criminologa, sarebbe dovuta sbarcare su Rai3, per prendere le redini di “Chi l’ha visto?”, al posto di Federica Sciarelli. Lei però, ha prontamente smentito. “Io al posto della Sciarelli? Ma voi siete matti. É una grandissima bufala, una cosa surreale che continuo a leggere ovunque”, ha affermato. Alla richiesta di contraddire queste voci e addirittura possibili contatti con la terza rete di Casa Rai, Bruzzone non si è sottratta, chiarendo: “Nessunissimo contatto, non me l’ha chiesto nessuno”. Se la chiamassero, sarebbe disposta ad occuparsi del famoso programma di cronaca nera del mercoledì sera? Anche in questo caso, la risposta è negativa: “No, direi di no. É troppo difficile, mi prenderebbe troppo tempo. Dovrei cambiare lavoro e il mio mi piace moltissimo. E poi la Sciarelli è bravissima. Non esiste”, confida ancora raggiunta dal Corriere.it.

Roberta Bruzzone, criminologa fuori campo di Ballando con le stelle

Di recente, Roberta Bruzzone intervistata da Caterina Balivo nel corso di “Vieni da me”, ha dichiarato di sentirsi bene ed appagata anche senza figli: “Sono una donna realizzata e felice anche senza figli. Sono diventata a mio malgrado una sorta di icona per le cosiddette ‘Child Free’, queste donne che non hanno figli, non li vogliono e sono ben felici di questa scelta. Sono diventata un punto di riferimento perché questa è stata una scelta che ho fatto tantissimi anni fa e che non ho mai più messo in discussione”. La nota criminologa che dice la sua a bordo campo durante Ballando con le stelle, ha specificato di essere arrivata a questa scelta, dopo una precisa serie di vicissitudini, anche se in fondo, sente di non avere mai avuto desiderio materno. “Credo che sia una cosa talmente importante e responsabilizzante avere dei figli che se questo desiderio profondo non ce l’hai è meglio non cimentarsi in questa avventura”. Nonostante questo, ha svelato di essere stata molto criticata dalle donne per questa sua precisa scelta: “Sono più le donne a giudicarmi che gli uomini. Quando mi chiedono perché non ho figli rispondo: ‘Perché non li voglio’. E mi guardano sempre come una sorta di aliena”.

