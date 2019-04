Romina Giamminelli/ La futura moglie di Marco Maddaloni pronta al matrimonio

Marco Maddaloni ha vinto la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo il trionfo, direttamente in studio ha chiesto alla compagna Romina Giamminelli, di diventare ufficialmente sua moglie. Lei naturalmente, tra le lacrime ha deciso di accettare la sua proposta. Questo pomeriggio, lo sportivo sarà presente a Verissimo, per parlare con Silvia Toffanin della sua rivincita televisiva. Qualora vi stesse domandando chi è la compagna che sarà al suo fianco per la vita, in questo focus troverete una scheda per poterlo scoprire e soddisfare le vostre curiosità in merito. Classe 1989, la futura moglie di Marco Maddaloni è nata a Napoli ed ha lavorato come modella. La coppia si è conosciuta tramite social, ormai nel lontano 2009. Dalla loro bellissima relazione d’amore, sono venuti al mondo anche due figli: Giovanni (nato nel 2016) e Giselle Marie (nata nel 2018).

Romina Giamminelli, chi è la futura moglie di Marco Maddaloni

Romina Giamminelli nel corso dell’avventura televisiva del marito, ha avuto modo anche di recarsi in Honduras per abbracciarlo. Durante quella occasione, il popolo del web ha puntato il dito contro la Gialappa’s Band in quanto, il trio comico aveva apostrofato la compagna di Maddaloni come “grassa”, consigliando alla produzione di farla rimanere sull’Isola per smaltire qualche chilo. L’ironia dell’irriverente trio quella volta, non è stata apprezzata per niente. Marco Maddaloni, dopo la vittoria dell’intero reality show, ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie, donandole un anello fatto a mano, creato con materiali recuperati in Honduras, per sancire la più romantica delle proposte. La Giamminelli non ha avuto dubbi e ha subito risposto sì, alla proposta di matrimonio della sua dolce metà. “Io e lei non ci siamo mai veramente sposati, perché quando è arrivato il momento per varie cose non siamo mai riusciti a farlo. Quest’anno facciamo dieci anni di fidanzamento, io sarei felice quel giorno, il 14 luglio, di farla vedere finalmente ai suoi genitori in abito bianco”, ha raccontato Maddaloni al Corriere.it.

