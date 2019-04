SANDRA MILO/ “Voglio il suicidio, non ce la faccio”: choc in studio (Verissimo)

Per Sandra Milo, quella a Verissimo potrebbe essere l’ultima intervista. La musa ispiratrice di Federico Fellini, caduta in disgrazia a causa dei suoi problemi con il fisco, ha dichiarato di voler ritirarsi dalle scene. Non solo: la Milo ha parlato a lungo della depressione e dei pensieri suicidi che l’hanno tormentata nell’ultimo periodo: “Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente di togliermi la vita”. Una confessione choc, che Silvia Toffanin accoglie suo malgrado. Alla conduttrice, che cerca di persuaderla, Sandra replica così: “La vita è bellissima anche quando desideri di morire, perché vuol dire che hai ancora un desiderio. Comunque, assolverò tutti gli impegni che ho preso e poi basta stare sulla ribalta. Voglio essere una donna qualsiasi, voglio fare un lavoro diverso”.

Sandra Milo a Verissimo: “Mi trattano come una criminale”

L’intervista di Sandra Milo a Verissimo andrà in onda oggi alle 16 su Canale 5. Una Milo a dir poco provata, quella che siede di fronte alla Toffanin: “Lo Stato mi ha chiesto 3 milioni di euro. Poi, accorgendosi dell’errore, è sceso a 850.000 euro, che sono comunque moltissimi soldi. Lavoro, lavoro, ma non guadagno niente, perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto”. L’attrice non voleva che i figli sapessero: “Ho retto fino adesso per questo, ma ora non ce la faccio più, non posso più lottare. Mi sento vittima di un’ingiustizia. Perché – aggiunge – il mio paese mi tratta così? Io non sono una criminale”. Sandra non fa mistero del sostegno (anche economico) che ha ricevuto: “Mi hanno aiutato molti amici, come Costanzo, ma non possono continuare a farmi della beneficenza. Il suicidio potrebbe essere una scossa, un modo per cambiare le cose. C’è un sacco di gente che si è suicidata per una situazione come la mia”.

L’amore tra Sandra Milo e Federico Fellini

Quanto a felicità, Sandra Milo vive soprattutto di rendita. È ancora vivo in lei il ricordo di Fellini, “un grande amore, anzi un amore grande, grandissimo, l’unico, irripetibile, magnifico, assoluto, meraviglioso”. “Prima e dopo di lui”, rivela a Io donna, “ho vissuto altro con altri uomini, ma appunto era altro. L’amore, quello in cui ti riconosci, è stato solo con lui. Gli parlo la notte, lo amo ancora”. E sul sentimento in generale: “Bisogna urlarlo, bisogna dichiararsi, bisogna lasciarsi andare totalmente, senza freni, senza paure inutili, l’amore può far timore perché dà l’impressione di far perdere la propria forza, ma alla fine vale sempre la pena di viverlo. Per me l’amore è stato una delle cose più belle della vita”.



