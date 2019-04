Selvaggia Lucarelli/ I primi scontri e il flirt con Osvaldo (Ballando con le Stelle)

Selvaggia Lucarelli è pronta per una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2019 dopo una settimana piuttosto turbolenta. La giudice del dance show di Milly Carlucci ha fatto discutere per le sue valutazioni e poi è finita al centro di uno scontro con Le Iene per un servizio su Igor Maj. Ma andiamo con ordine, partendo dalle stoccate provocatorie nella puntata con cui Ballando con le Stelle ha fatto il suo ritorno in tv. Quando si tratta di provocare Selvaggia Lucarelli è sempre in prima fila, infatti è stata scelta proprio per questo. Nella prima puntata ha lanciato una frecciatina all’attrice e showgirl Manuela Arcuri. Dopo la sua esibizione infatti ha dichiarato: “Senti, io te lo dico: tu balli molto meglio di come reciti. Questa è una sorpresa. Io mi ero preparata almeno sette battute per massacrarti e invece me le devo tenere”. Manuela Arcuri è stata al gioco, anche per non entrare in polemica con lei sin dalla prima puntata, quindi ha sorriso e ringraziato per il “complimento”, attirandosi le simpatie dei telespettatori che hanno apprezzato la sua reazione “elegante”.

SELVAGGIA LUCARELLI, SCONTRI E FLIRT A BALLANDO CON LE STELLE 2019

Lo stesso non si può dire di Antonio Razzi, un altro concorrente di Ballando con le Stelle 2019 preso di mira da Selvaggia Lucarelli. L’ex senatore ha ottenuto uno “zero” dalla giudice, quindi ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 ha dichiarato: “Li voglio invitare a ballare, voglio vedere di cosa sono capaci. Chi sta in giuria dovrebbe almeno saper ballare due o tre stili”. Razzi ha spiegato che farebbe fare un tango a Selvaggia Lucarelli. Accetterà l’invito del corrente? Difficile che accada. La giornalista del Fatto Quotidiano farebbe un’eccezione al massimo per Pablo Daniel Osvaldo. Se avete visto la prima puntata di Ballando con le Stelle, avrete notato il siparietto con l’ex giocatore. La sua esibizione ha “incantato” anche Selvaggia Lucarelli, che ha voluto premiarlo con un bel 10. Dopo che Ivan Zazzaroni aveva commentato la performance di Osvaldo, Selvaggia Lucarelli ha sbottato: “Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. L’ex attaccante se l’è cavata con un sorriso, ma la battuta non è piaciuta al fidanzato della giudice. “Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”, ha dichiarato in diretta.

SELVAGGIA LUCARELLI E GLI INSULTI DOPO L’ATTACCO DE LE IENE

Ma questa è stata una settimana difficile per Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle 2019 è stata tirata in ballo da Le Iene per il caso Igor Maj. Il servizio ha scatenato diverse polemiche e sulla giornalista sono piovuti insulti. Tra questi anche quelli di Andrea Rovatti, 22enne cestista della Cagliari Dinamo Academy, che è stato prima sospeso e poi reintegrato in squadra dopo le scuse alla giornalista. La “battaglia” di Selvaggia Lucarelli però non si ferma. Finita, a suo dire, ingiustamente nel mirino de Le Iene, come ha avuto modo di spiegare, ora sta archiviando gli insulti peggiori che hanno coinvolto anche la sua famiglia, con minacce di morte pure al figlio, per procedere legalmente. E così intende fare anche “contro chi ha istigato tutto questo grazie a una narrazione capziosa e ingannevole”. Evidente il riferimento a Le Iene da parte di Selvaggia Lucarelli, che si è sentita tirata in ballo con un pretesto e per aver in passato attaccato, anche duramente, il programma di Italia 1.



