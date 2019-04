Sfilata Ciao Darwin 8, video/ Taylor Mega “oscura” Giorgia Palmas

La sfilata delle Giuliette e delle Messaline è stato il penultimo atto della sfida di oggi di Ciao Darwin 8. E Taylor Mega non poteva perdersela: per lei sono stati intonati cori e sono risuonati applausi. «Diverse ambulanze subito disponibili per il pubblico maschile alla comparsa di Taylor Mega per la moda mare», il tweet del programma di Canale 5. L’influencer si è presentata alla fine per la sfilata in bikini. E non poteva andare diversamente, visto che ha creato un brand. Lo aveva annunciato sempre su Canale 5, ma da Barbara d’Urso. «Faccio influencer marketing. Ho creato un brand di bikini e lavoro a stretto contatto con alcune aziende che pubblicizzo», aveva spiegato a quanti si chiedevano cosa facesse di lavoro. Oggi ne ha dato una dimostrazione sfilando a Ciao Darwin 8. I suoi fan hanno temuto che non sarebbe salita sul palco, visto che avevano visto Giorgia Palmas in abito da sera, ma non lei, neppure in intimo. E invece era l’ultima ad uscire per la sfilata in bikini…

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA SFILATA

TAYLOR MEGA, VIDEO SFILATA CIAO DARWIN 8

La temperatura in studio si è alzata quando è arrivato il momento della sfilata di Taylor Mega. La concorrente delle Giuliette al suo fianco è passata in secondo piano, seppur bella e seducente anche lei. Ma il pubblico in studio aveva puntato i suoi occhi sull’influenzar, che ha dimostrato di essere più brava nell’attirare le attenzioni degli uomini su di sé. Invece Giorgia Palmas, capitano delle Giuliette, ha sfoggiato la sua eleganza in un bellissimo ed elegante abito da sera. Per Taylor Mega la sfilata è stata di successo ance sui social, dove ha collezionato commenti di apprezzamento anche dalle donne. La caposquadra delle Messaline ha dunque trascinato il suo team nella vittoria della sfida contro le Giuliette. A queste ultime non è bastata Giorgia Palmas contro Taylor Mega. Il pubblico ha infatti premiato la giovane influencer anche ai voti. Di seguito una gallery della sfilata…

Diverse ambulanze subito disponibili per il pubblico maschile alla comparsa di Taylor Mega per la moda mare 🌊 Segui la diretta in streaming! 👉 https://t.co/cZk4WwXIJL#ciaodarwin #siamotuttimatti pic.twitter.com/RvgCLs4wNM — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) 5 aprile 2019

Intimo femminile: la candida proposta delle Giuliette contro la conturbante (e appena accennata) proposta delle Messaline 🔥 Segui la puntata! 👉 https://t.co/cZk4WwXIJL #ciaodarwin #siamotuttimatti pic.twitter.com/L9sY0be8uK — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) 5 aprile 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA