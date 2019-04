SOLEIL SORGE E JEREMIAS RODRIGUEZ/ “Marina La Rosa è un’immatura” (Verissimo)

La scintilla, tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, è scoccata sulle calde spiagge dell’Honduras: è proprio all’Isola dei famosi che i due hanno imparato ad amarsi. Oggi si raccontano a Silvia Toffanin, ospiti di Verissimo su Canale 5. Soleil era reduce da una brutta esperienza: “Appena mi sono lasciata, dopo l’estate Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto, ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile. All’inizio non gli rispondevo fino a che mi ha scritto dei messaggi talmente simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi, quando siamo partiti, c’era già una forte complicità”. Da parte di Jeremias, invece, solo tanta gratitudine: “La ringrazio molto, l’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa. Poi, non sembra ma lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima”.

Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa

Ma non è andato sempre tutto bene. Anzi: tra loro e gli altri naufraghi, i rapporti si sono ben presto incrinati. Così si sono ritrovati “soli contro tutti”, in un certo senso. Marina La Rosa è la loro prima “nemica”: “Non mi aspettavo che il suo rancore andasse avanti anche dopo l’Isola”, lamenta Soleil. “Quando ero là sono sempre stata un po’ spiazzata, anche perché credo nella solidarietà tra donne. Poi – prosegue – a una certa età le persone dovrebbero essere un esempio per i giovani. Nonostante tutti i litigi io non ho mai esagerato nei suoi confronti. Ho sempre visto Marina come una madre di famiglia e una donna più grande di me. Mi è dispiaciuto non vedere in lei della maturità”.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: affiatati su Instagram

Jeremias Rodriguez ha completamente perso la testa per Soleil Sorge. Nel caso non si fosse già capito, c’è il profilo Instagram che lo testimonia: tra le Stories, Jeremias pubblica spesso foto della sua bella fidanzata. Le emoticon parlano per lui: non cuoricini, ma “ambulanze”, perché la bellezza di Soleil è “da ricovero”. Una coppia affiatatissima, la loro, e chissà perché viene da pensare che i due si siano già presentati alle rispettive famiglie. Inevitabile un accenno, nel corso dell’intervista, alla famosissima sorella di lui. Jeremias ha accolto con gioia la notizia del riavvicinamento tra Belen e l’ex marito Stefano De Martino. È stato lui, in effetti, a darne conferma: “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.

Il primo incontro di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez

Ironia della sorte, i destini di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si erano già incrociati in passato. La loro storia iniziò virtualmente due anni fa, quando Jeremias partecipò al Grande Fratello Vip insieme a Luca Onestini. All’epoca, lui e Soleil erano fidanzati. Ma mentre Onestini se ne stava “chiuso in Casa”, Soleil lo tradiva con Marco Cartasegna. Tra i due era nata una simpatia e un sentimento così forti che Soleil piantò subito in asso il suo ragazzo “ufficiale”. Ma prima ancora della lettera di addio, Luca già sapeva: il fratello Gianmarco lo aveva tenuto informato su quanto accadeva fuori dalla Casa. A detta di Cecilia e Jeremias, però, la loro rottura “in diretta tv” era stata architettata per chissà quale losco motivo. In definitiva, tutto è bene quel che finisce bene: confidiamo che Soleil e Jeremias abbiano avuto tutto il tempo di chiarire.



