Stefania Sandrelli/ “Il mio ex marito Nicky Pende è morto solo, questo dolore…”

Stefania Sandrelli, tornata sul set per interpretare la poitica Renata Ferrara in un film tratto dal romanzo di Lorenzo Marone “La tristezza ha il sonno leggero“, in una lunga intervista rilsciata ai microfoni di Liberi Tutti, lo speciale del Corriere della Sera in edicola il venerdì, ha parlato della morte dell’ex marito, il chirurgo Nicky Pende, scomparso lo scorso marzo. Dalla loro unione nacque Vito, fratellastro di Amanda e la fine del matrimonio, durato appena quattro anni, segnò anche la fine di tutti i rapporti. Stefania Sandrelli e Nicky Pende, infatti, non si sono mai riconciliati ed oggi, l’attrice, racconta il dolore che sta provando per la sua scomparsa. Un amore burrascoso quello tra la Sandrei e il chirurgo come ricorda, oggi, la stessa attrice: “ Lo sposai per amore, sapeva che mi fidavo di lui in tutto. Nicky era estremamente corretto ma un po’ Dottor Jekyll e Mister Hyde. Aveva probabilmente dei problemi caratteriali che non potevo conoscere prima delle nozze. Qundo ci siamo lasciati però mi sono sentita come nuda in una foresta, sola e di notte. Ero veramente disperata”.

Stefania Sandrelli: “Nicky Pende è morto solo”

Sono passati anni dalla fine del matrimonio tra Stefania Sandrelli e Nicky Pende, ma la scomparsa dell’ex marito ha fatto riaffiorare nell’attrice dolorosi ricordi. La Sandrelli, infatti, a Liberi Tutti, racconta di aver fatto di tutto per far funzionare il matrimonio decidendo anche di mandare la figlia Amanda, d’accordo con Gino Paoli, a studiare e a vivere a Milano. “ E’ stata una rinuncia terribile perché i figli li ho fatti per averli con me. Nicky non voleva che ci separassimo e quindi gli ho dato tempo, molto più del necessario perché fosse pronto anche lui”. Nonostante i vari tentativi, però, il matrimonio naufragò ed oggi, l’attrice racconta il dolore che prova nle sapere che Nicky Pende è morto solo: “ E’ lui che ha fatto in modo di rimanere solo. Mi dispiace molto perché è morto davvero solo, solo, solo. E’ questa è la cosa che mi fa più male e il dolore lo sentirò ancora per molto tempo”. Diverso, invece, il rapporto tra Nicky Pende e il figlio Vito con cui era riuscito a riconciliarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA