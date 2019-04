Stefano Bettarini/ “Reality? Hanno chiamato mio figlio Niccolò ma…”

Guadagnare divertendosi: il sogno di tutti, realizzato da Stefano Bettarini. L’ex calciatore ha collezionato ben sette partecipazioni ai reality, tra concorrente e inviato, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Mister Reality”, lanciato a Marina La Rosa in Honduras. «Per me partecipare a un reality è un divertimento, ma anche un modo per garantire un futuro tranquillo ai miei figli», spiega l’ex marito di Simona Ventura al Corriere della Sera. Bettarini rivendica dunque questa scelta, anche perché gli permette di guadagnare dei soldi, oltre che avere un’occasione per provare nuove esperienze. «Innanzitutto credo che davanti al lavoro non si debba mai dire di no, in primis perché non bisogna mai precludersi nulla, e poi io sono uno che ama mettersi in gioco, mettere alla prova i propri limiti, sia a livello fisico che psicologico, sono sempre stato così», ha proseguito. E non c’è neppure un reality del quale si è pentito o che farebbe in maniera diversa. La scelta di tornare a fare il concorrente dopo l’esperienza da inviato comunque ha un’altra ragione: «Volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa».

STEFANO BETTARINI, IL RETROSCENA SUL FIGLIO NICCOLÒ

Stefano Bettarini ha replicato a Marina La Rosa attraverso l’intervista al Corriere della Sera, anche se sulla questione del “Mister Reality” si è già confrontato con l’ex naufraga. «Io le avevo dato della manipolatrice, lei forse si è sentita colpita ed è andata al contrattacco pensando di offendermi». Ma l’ex calciatore non si è sentito offeso da quell’appellativo. «I reality li faccio per divertirmi, innanzitutto, ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla». Ma il caso comunque è chiuso, visto che sono arrivate le scuse di Marina La Rosa. Il punto è un altro: partecipare ad un reality è un lavoro? Non per Bettarini, anche se ci sono dei sacrifici da fare. «Per fortuna sono riuscito a mettere da parte un po’ di soldi per i miei figli, partecipare ai reality mi consente di garantire loro un futuro agiato, ma quando non mi sentirò più di farlo smetterò». Al momento metterebbe la firma per farne uno all’anno. A proposito dei suoi figli, Stefano Bettarini ha spiegato che lui e l’ex moglie Simona Ventura tendono a lasciarli liberi di scegliere, pur vigilandoli. «A Niccolò, il grande, è stato chiesto. Ma lui ha detto di non voler andare in uno show come “figlio di”, ma di voler fare un percorso che sia suo, non per il cognome che ha». E questo per lui è il segno che sta facendo un grande lavoro insieme all’ex moglie nella crescita dei loro figli.

