Suor Cristina e Stefano Oradei/ “Ho sofferto di attacchi di panico!” (Ballando 2019)

Suor Cristina raggiunta tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato delle difficoltà con il successo, specie quando si tratta di gestire i paparazzi. Per lei la popolarità è arrivata in maniera assolutamente inaspettata, dopo la vittoria di The Voice Of Italy nel team di J-Ax. Oggi la religiosa, fa parte anche della nuova edizione di Ballando con le stelle 2019, in coppia con Stefano Oradei, anche se si esibiranno sempre in gruppo e mai in coreografie che prevedono un uomo ed una donna, intenti a danzare in maniera “convenzionale”. Ed infatti, proprio per questo motivo, la suora indossa i propri abiti, e non porta nessun vestito di scena come invece accade agli altri concorrenti attualmente in gara. Era il 2014 quando Suor Cristina trionfava con The Voice, presentando al pubblico una estensione vocale degna di nota. Adesso, con i 30 anni e la consapevolezza di una donna, continua a cantare ma ha anche deciso di affrontare una nuova sfida, prendendo parte al talent show a ritmo di danza della rete ammiraglia di Casa Rai.

Ballando con le stelle 2019: Suor Cristina danza con Stefano Oradei

Insieme a Suor Cristina e Stefano Oradei, scenderanno sempre in pista anche Jessica De Bona e Giulia Antonella, per formare l’inedita sezione dei “balli di gruppo” Nella prima puntata infatti, ha avuto modo di esordire con un charleston e l’avventura prosegue nel migliore dei modi salvo qualche piccolo malanno di natura muscolare. Ma questi 5 anni tra The Voice e Ballando non sono stati affatto semplici per lei. Subito dopo la vittoria del talent di Rai2, ha vissuto un periodo particolarmente complesso: “Il periodo dopo The Voice è stato bruttissimo” rivela la religiosa a TV Sorrisi e Canzoni: “Non mi aspettavo tutto il successo che ho avuto, non ero preparata. Ero seguita dai paparazzi, mi sembrava che mi avessero strappato la vita. Sono sempre stata libera, invece mi sentivo schiava. […] Ho sofferto anche di attacchi di panico”. Per fortuna, con il passare del tempo le cose si sono sistemate: “Ho dovuto riprendere in mano la mia vita e ne sono uscita più forte di prima – ha dichiarato. – Se ora incontro un paparazzo lo saluto e gli auguro il buongiorno”.

