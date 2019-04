Tish, Amici 2019/ Lo scontro con Giordana e la voglia di vendetta

E’ guerra aperta ormai tra Tish e Giordana Angi. Le due cantanti di Amici 2019 che nei mesi scorsi ci hanno regalato delle vere e proprie chicche in termini di gossip e di liti in tv, hanno dato il meglio anche nel primo serale del talent di Maria De Filippi. Sembra proprio che lo scontro in tv abbia dato vita ad un vero e proprio scontro che ha avuto seguito anche durante i daytime mentre le due erano in casetta. L’argomento è ancora lo stesso ovvero la “nomination” di sabato scorso che Giordana Angi ha fatto proprio ai danni della bella rossa in nome di tutto quello che è successo tra loro in questi mesi. Altra cosa invece per Tish convinta che le nomination debbano essere legate alle esibizioni durante la serata e non al passato. In realtà la cantante dei bianchi conosce bene il motivo di questo astio e non è di certo legato a quello che Tish ha detto: “Non fanno il mio nome perché, anche se gli sto sulle pal*e, un po’ paura gli faccio. È l’unico modo, altrimenti dovresti dire Giordana subito; perché non lo fai, visto che non mi sopporti? […] Se non sopporto una persona preferisco mandare quella persona con cui non ho rapporto, scontrarmi con quella persona e far vedere quanto valgo“.

LE PAROLE DI LOREDANA BERTE’ E LA REAZIONE AL SERALE

Tish è stata sicuramente tra i protagonisti del primo serale di Amici 2019 soprattutto per la sua voce, venuta fuori al meglio e non solo per gli inediti ma anche per le cover e il duetto con Alberto Urso. I due sono stati di nuovo complici, si sono sfiorati, si sono guardati negli occhi e alla fine hanno conquistato il pubblico che da tempo non li vedeva così. I complimenti per la bella rossa dai “tatuaggi” sotto gli occhi sono arrivati da più fronti, Loredana Bertè compresa. Lei è l’unica giudice di questo serale di Amici 2019: “La cosa bella è che non senti la sua ansia. Sicuramente ce l’avrà ma non la mostra, anche io la sento prima di cantare sul palco nonostante l’età, ma lei no e questo le permette di essere rilassata e cantare al meglio ma non l’ho ancora sentita cantare in italiano, ti darò il mio giudizio quando la sentirò cantare in italiano“. Tish di certo non si è lamentata di quello che Loredana Bertè le ha detto e si è detta subito pronta a cantare in italiano per capire quale sarà il risultato. Cosa succederà nel serale di oggi? Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PAROLE DI BIAGIO ANTONACCI

I più grandi complimenti arrivano da Biagio Antonacci che sabato scorso ha avuto modo di duettare con lei e con Alberto Urso e che in sala prova ha avuto modo di dire la sua ai suoi compagni di avventura. In particolare sembra proprio che Antonacci abbia gradito non solo le loro voci ma anche i loro volti parlando proprio di “facce internazionali”. Biagio Antonacci si è trovato bene tanto da lanciare una piccola frecciatina: “Starei qui tutti i giorni”. La voce di Tish quando canta in inglese è davvero interessata: “Tu hai quella picca e quello sguardo davvero internazionale, c’è molto di tuo in quello che fai”. Sicuramente la rossa ha ricevuto una spinta in più e oggi potrà dare il meglio di sé in questo secondo serale. Quali saranno le esibizioni di questa serata? Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA