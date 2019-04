UMBERTO GUADINO, Amici 2019/ L’attesa di pubblico e giudici per una nuova esibizione

UMBERTO GUADINO, COMMOSSO DALLA LETTERA DELLA SORELLA

Umberto Guadino, ballerino della squadra bianca del serale di Amici 2019, la scorsa settimana si è esibito nella prima prova contro Tish. Il suo è stato un ballo molto movimentato sulle note di un medley di canzoni che alla fine lo ha visto rimanere quasi seminudo tra le urla del pubblico in delirio. L’esito della prova non è stato però rivelato subito. La prova successiva ha visto Umberto esibirsi sulle notte de La cura di Franco Battiato. In lacrime il pubblico e anche il giudice Rudy Zerbi, rimasto piacevolmente colpito dall’esibizione del giovane. Umberto ha ricevuto poi una sorpresa: la lettera di sua sorella alla quale è molto legato. Nel daily dopo il serale, Umberto ha detto ancora commosso che quella era la sorpresa più bella che gli potessero fare ad Amici.

I PREGI E I DIFETTI DI UMBERTO GUADINO

Il pregio di Umberto è quello di saper usare ogni passo e movimento per raccontare una storia e portare il pubblico e gli spettatori a provare tutto ciò che vuole comunicare. La sua esibizione sulle note del brano di Franco Battiato è riuscita a dimostrare questo pregio del giovane. Il difetto di Umberto forse è una certa insicurezza e nervosismo. Ma a chi conosce bene il ballerino e le sue esibizioni viene da dire che si tratta di tensione dovuta alla prima puntata dal vivo. Quello che è certo è che Umberto è un concorrente forte e molto motivato. Sicuramente il suo talento è straordinario e sembra anche molto amato dal pubblico. Tra i ballerini sembra il più bravo della Scuola di Amici di quest’anno, ma ancora non ha dato il suo massimo. Probabilmente cambiando genere potrebbe stupire ancora di più il pubblico a casa e convincere i giudici che può essere il vero vincitore di Amici di quest’anno.

