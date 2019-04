Uomini e Donne/ Natalia parla di Ivan: Angela cotta di Fabrizio? (Trono Classico)

Natalia Paragoni dopo avere corteggiato Ivan Gonzalez, ha deciso di rimanere in studio per provare a conquistare il cuore di Andrea Zelletta, attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne. La giovane ragazza, intervistata tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha confidato di non avere alcuna intenzione di farsi trattare come le altre. “Non mi faccio trattare come uno zerbino. Se Andrea vuole vedere quanto posso resistere, è giusto che sappia che la corda si è già spezzata”. La corteggiatrice infatti, si è trovata quasi inconsapevolmente a finire nella stessa situazione del primo trono, quando stava cercando di rubare il cuore dello spagnolo che poi ha scelto Sonia Pattarino. Andrea infatti, per conoscerle meglio, ha deciso di baciare un po’ tutte e questo Natalia non lo digerisce: “Ha superato il limite. […] Forse vuole capire quale sia la mia soglia di resistenza, ma già gli dico che io in questo modo non vado avanti. Non sono una che si accontenta e non mi stancherò mai di ripeterlo. Non mi faccio mancare di rispetto da nessuno”.

Uomini e donne, Ivan stuzzica Natalia, ma lei…

Durante le precedenti puntate del trono classico di Uomini e Donne andate in onda la passata settimana, non sono nemmeno mancate le frecciatine proprio di Ivan Gonzalez, presente in trasmissione con la sua attuale fidanzata. Natalia quindi, ha confidato di non avere apprezzato di essere punzecchiata in quel modo: “E’ venuto solo per parlare a discapito mio e di Andrea, perché se non parla di noi non ha nulla da raccontare, mentre intanto Sonia resta in silenzio e non dice niente. Dovrebbe farsi un po’ più i fatti propri invece di venire a provocare: sembra che ancora gli bruci per com’è andata”. Natalia ha poi confidato di sentire delle emozioni molto forti per Andrea: “Mi sento sempre vicino a lui e libera di essere me stessa. Credo che Andrea abbia timore che io possa perdere lo stimolo nei suoi confronti, ma non capisce che quando in un rapporto non mi trovo bene ho solo voglia di andare avanti. Il problema nasce quando non mi sento rispettata e non vedo certezze, come in questo momento. A oggi lui non fa altro che buttarmi giù. […] Ora come ora non ne voglio più sapere di lui. […] Ormai sembra un animale allo stato brado, ma io non sto qui a farmi calpestare”.

Luca corteggia Angela, ma lei è cotta di un altro?

Ed intanto durante il trono classico di Uomini e Donneomi, proseguono anche le altre dinamiche. Ieri pomeriggio per esempio, la settimana televisiva si è conclusa proprio con la messa in onda dei tronisti giovani del programma. Ieri si è avuto modo di parlare molto di Angela e Giulia, le troniste pink di questa seconda parte. Entrambe hanno deciso di portare fuori in esterna Luca Daffrè che ha scelto chi corteggiare in maniera definitiva tra le due. L’uscita con la Nasti non è andata bene mentre con la Cavaglia è andato tutto a meraviglia. Nonostante questo, il corteggiatore ha deciso di dichiararsi per Angela, ammettendo di averla pensata moltissimo dopo l’esterna. In studio, non sono mancati gli screzi tra troniste che, in un certo senso, si stanno contendendo lo stesso ragazzo. Gianni Sperti ha confidato che trova spiacevole dovere fare passare l’idea che Angela sia la bella e Giulia l’intelligente del trono. Nonostante questo però, la Cavaglia non è sembrava affatto infastidita da questa cosa, affermando di non avere tempo per le chiacchiere inutili. Poi c’è stato spazio per l’esterna con Alessandro ma ha anche confidato di non riuscire ad immaginarlo al suo fianco come potenziale fidanzato. Nonostante questo, non è riuscita ad eliminarlo. L’uscita tra Giulia e Manuel invece, è andata benissimo. Ottimo feeling anche tra Angela e Fabrizio, tanto che la tronista pare sia letteralmente cotta a puntino.



