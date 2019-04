Uomini e Donne/ Nuovo corteggiatore per Gemma, tutti contro Riccardo (Trono Over)

Lo scorso giovedì pomeriggio, gli studi Elios hanno accolto nuovamente dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne, con la nuova registrazione. Cosa sarà successo? Scopriamolo a seguire con le ultime anticipazioni presenti sul VicoloDelleNews. Naturalmente, il trono senior, non può andare avanti senza evidenziare una nuova polemica per puntata. Questa volta, al centro dei dibattiti tra i partecipanti, è finito Riccardo Guarnieri. Ed infatti, nel corso della registrazione, si è parlato molto del cavaliere pugliese, avendo modo di criticarlo a dovere, come il format prevede. Proprio alcuni dei partecipanti, hanno avuto modo di dire il loro punto di vista sulle ultime dinamiche avvenute in studio. Nonostante le prese di posizione con tanto di litigi, nel corso della nuova puntata c’è stato modo anche per venire a conoscenza di qualche lieta novella, che ha riportato il sorriso sulle bocche dei presenti.

Uomini e Donne: Jara e Nicola aspettano un bambino

Tra un litigio e un altro, una coppia del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il programma per continuare altrove la propria frequentazione: di chi si tratta? I nomi dei diretti interessati, sono stati ampiamente scoperti dalle valide talpe del Vicolo presenti durante la nuova registrazione dello scorso giovedì pomeriggio. Nello studio della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, erano presenti anche due ex volti: Jara Gaspari e Nicola Balestra. La coppia, nata proprio nel corso del trono senior, ha fatto sapere ai presenti di essere in attesa di un bambino. Dopo avere annunciato la lieta novella tramite social, i due ex partecipanti del trono over, si sono ripresentati in studio per annunciarlo anche alle persone che hanno avuto modo di farli incontrare, conoscere ed innamorare. Spazio poi per Gemma Galgani, con un nuovo quanto inedito corteggiatore dopo la fine della sua burrascosa relazione d’amore con Rocco Fredella.

Un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

La dama torinese, dopo Rocco Fredella è davvero pronta a voltare pagina? Oggi negli studi Elios di Roma, un nuovo cavaliere si è presentato per conoscerla e provare a corteggiarla. Nonostante le varie presentazioni, pare che il nuovo spasimante non abbia pienamente convinto la dama. Accetterà o meno la corte del nuovo arrivato nonostante i dubbi? Reduce dall’umiliazione subita da Stefano, la torinese apparirà molto indecisa se accettare la sua corte o meno. Riccardo Guarnieri durante il suo presunto “uno contro tutti”, avrà modo di confrontarsi con Barbara e Valentina che più di una volta, hanno dimostrato di avere le idee molto chiare sul cavaliere. Proprio l’ex di Ida Platano ultimamente si è preso solo insulti e anche uno schiaffo da Roberta, con cui ha avuto una breve frequentazione che non si è di certo conclusa nel migliore dei modi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA