VALENTINA VERNIA AMICI 2019/ La ballerina prova a evitare il rischio eliminazione

VALENTINA VERNIA, IL RISCHIO ELIMINAZIONE

Nella puntata del serale di Amici di oggi ritroveremo nella squadra dei Blu Valentina Vernia. La ballerina originaria di Rubiera, ha ottenuto la maglia verde il 2 marzo passando direttamente al Serale. Sabato scorso si è distinta per il suo stile di danza moderno e ricercato. I Bianchi hanno vinto la prima sfida e hanno deciso di nominare Valentina come secondo nome e la commissione ha avvallato tale decisione. A fare la scelta definitiva è stata Loredana Bertè. La celebre cantante italiana, alla fine, ha fatto il nome di Mowgly e Valentina è stata salvata. Arrivato il momento della seconda prova, Valentina si è esibita sulle note di “Dieci ragazzi” di Mina. L’esibizione di Valentina ha suscitato complimenti da parte di tutti i giudici, anche se forse la Celentano è sembrata quella meno convinta della performance. Valentina non è una ballerina come le altre, il suo estro, le linee e la capacità di comunicare pensieri e sensazioni coinvolgono e fanno anche crescere un’emozione in chiunque la guardi.

I PREGI E I DIFETTI DI VALENTINA VERNIA

Il pregio di Valentina Vernia è sicuramente il suo essere versatile in ogni stile di danza. Certo non ha convinto tutti i giudici, in particolare la Celentano, e sicuramente il suo modo di ballare e di esprimersi sono apprezzati da tutti i giudici. Il suo difetto principale sembra essere la necessità di un tocco di novità rispetto agli stili in cui l’abbiamo già vista esibirsi. Visto che ha una grande versatilità sarebbe bello e interessante vederla sfruttare questo suo talento ed esibirsi anche in altri pezzi. Valentina è una ballerina che può fare tanto, l’unico problema è che ora non ha molta concentrazione come abbiamo visto dal daily dei giorni scorsi. L’uscita di Mowgly l’ha resa abbastanza triste e sconfortata. L’unica cosa che dobbiamo in ogni caso sperare è che approfitti di questa occasione per trovare la grinta per fare ancora meglio della prima puntata.

