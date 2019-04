Valentina Vernia, sorpresa dalla mamma ad Amici 18/ Video e lettera: “Ti voglio bene”

La seconda sorpresa di questa nuova puntata del serale di Amici 18 è per la ballerina della squadra Blu, Valentina Vernia. Si tratta di una lettera della sua mamma che da tempo vive a Londra e non qui in Italia dove invece è lei. La lettera inizia così: “Valentina sin da piccola sei stata un terremoto. Saltavi e ti arrampicavi dappertutto. Sei sempre stata vivace, entusiasta della vita ma crescendo sei diventata anche matura e sensibile.” Valentina è già commossa ma la lettera della mamma continua affrontando ciò che l’ha portata lontana dall’Italia: “Quando io e il tuo papà ci siamo lasciati, tu e Stella siete riuscite a mantenere questo rapporto saldo e questa famiglia unita. Ma la vita non è mai semplice. In Italia non riuscivo a trovare lavoro, e quando mi hanno offerto quello a Londra, mi ero davvero spaventata.”

VALENTINA RIABBRACCIA LA MAMMA AD AMICI 18

Poi però la decisione di partire anche grazie al supporto di Valentina: “Poi ho preso il coraggio tra le mani e te ne ho parlato, ti ho guardato negli occhi e tu hai mostrato una maturità eccezionale. – legge la De Filippi nella lettera della mamma della ballerina di Amici 18 – Avevi solo 20 anni, temevo di vedere il dolore nei tuoi occhi e invece con la tua dolcezza infinita hai trattenuto il fiato e hai detto ‘Mamma vai davvero. Non preoccuparti, la lontananza non cambierà nulla’. Avevi solo 20 anni in quel momento ma mi hai dato una grande lezione di vita. Sono partita, da quando sono a Londra la mancanza si sente tanto, soprattutto nelle cose quotidiane.” La lettera finisce con parole di grande amore seguite dall’ingresso in studio della mamma di Valentina e di un bellissimo abbraccio con tanto di lacrime delle due.



