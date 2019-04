Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti 6 aprile: Sandra Milo e la reunion dell’Isola

Dopo la puntata speciale della settimana scorsa che ha incollato davanti ai teleschermi 2.304.000 spettatori totali con il 20,49% di share e 2.160.000 spettatori pari ad uno share del 17,91% con i Giri di vazer, Verissimo torna in onda oggi, sabato 6 aprile, alle 16.05 su canale 5 dopo un lungo pomeriggio che sarà dedicato alle emozioni delle soap opera Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, anche oggi, tornerà a regalare emozioni al pubblico, ma anche confessioni inedite. A raccontarsi nel salotto della trasmissione di canale 5, leader incontrastata del sabato pomeriggio, infatti, saranno gli utimi naufraghi dell’Isoa dei Famosi 2019 tornati da pochi giorni in Italia dopo aver trascorso settanta giorni in Honduras.

VERISSIMO: GLI OSPITI DEL 6 APRILE

A raccontarsi nel salotto di Verissimo, ripercorrendo tutta la sua carriera, ma anche la sua vita privata che non è stata priva di sofferenze sarà una delle dive del cinema itaiano ovvero Sandra Milo. Silvia Toffanin, poi, darà il via alla reunion dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo aver raccontato la sua personale avventura in Honduras, tornerà Jeremias Rodriguez per accompagnare Solei Sorge, grande protagonista del reality e considerata la vincitrice morale per le dinamiche che è riuscita a creare, e raccontare insieme l’amore che li ha travolti. Grande spazio, poi, all’inviato Alvin che è tornato a raccontare le avventure dei naufraghi dopo una pausa durata due anni. Non mancheranno le emozioni del vincitore Marco Maddaloni e, infine, ci sarà un’inedita Marina La Rosa, protagonista di un “uno contro tutti”.

MARINA LA ROSA CONTRO VERISSIMO

Prima della messa in onda della puntata odierna di Verissimo, Marina La Rosa, sui social, si è lasciata andare ad uno sfogo contro la trasmissione di canale 5. “Aspetterò con tutta calma sabato prima di espormi totalmente. Nel frattempo, ci diranno di non brillare ma noi brilliamo lo stesso. Registrato oggi, andrà in onda sabato. Spero lascino tutto senza tagli. Sarebbe interessante. Molto”, ha fatto sapere la naufraga che non ha aggiunto altro su ciò che avrebbe provocato il suo fastidio. Cosa sarà accaduto, dunque, in trasmissione? Dai commenti degli utenti che hanno assistito alla registrazione della puntata, si potrebbe evincere che siano state alcune domande a scatenare la reazione di Marina. Sarà andata davvero così o sarà accaduto altro?



