VINCENZO DI PRIMO, AMICI 2019/ Dopo le lacrime la promessa di impegnarsi il triplo

VINCENZO DI PRIMO, LE LACRIME PER LA LETTERA DEL PADRE

Vincenzo Di Primo, ballerino della Squadra Blu, ha iniziato la settimana scorsa la sua avventura nel Serale di Amici 18. Nella sua prima sfida si è esibito in una danza dedicata al film La vita è bella, premio Oscar. La musica è quella di Beautiful That Way: un’esibizione molto bella e convincente che ha commosso tutti i presenti. Una bellissima sorpresa è arrivata poi per Vincenzo, quando ha ricevuto la lettera di suo padre in diretta. Il risultato è stata una grande commozione del giovane ballerino che si è lasciato andare a un pianto liberatorio e quindi a un abbraccio forte al padre presente in studio. È stato chiamato a fine puntata da Mowgly, collega ballerino dei Blu, per assisterlo nella sfida contro Ludovica. Purtroppo però il risultato non è stato favorevole a Mowgly e Vincenzo ha perso il suo compagno di squadra.

I PREGI E I DIFETTI DI VINCENZO DI PRIMO

Nel daily post puntata Vincenzo è sembrato molto triste e alterato dalla decisione di eliminare Mowgly e insieme a Valentina ha dichiarato che si vuole impegnare il triplo per fare onore al compagno di squadra. L’esibizione di Vincenzo nella prima puntata del Serale di Amici è stata davvero molto bella e commovente. Il ballerino ha convinto appieno e, infatti, ha vinto la sua prima sfida con Mameli, temuto avversario della Squadra Bianca. Il suo pregio principale è quello di saper portare l’emozione in tutto ciò che fa. La precisione, la tecnica e la bellezza delle sue linee fanno poi il resto e lo rendono uno dei migliori ballerini di questa stagione, come i giudici stessi hanno detto più volte. L’unico difetto che si può rimproverare al ballerino è l’essere fin troppo emotivo. La scorsa settimana non ha risentito molto della tensione, ma in alcuni passaggi della coreografia ssi sono notate delle imprecisioni.

