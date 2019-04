VITTORIO GRIGOLO/ Video, “Maria De Filippi è geniale” (Amici 2019)

Vittorio Grigolo è un direttore artistico di Amici 2019. Il tenore italiano è una delle sorprese della diciottesima edizione del talent televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Una sfida vinta considerando il responso del pubblico e dei social che hanno premiato il coach della squadra blu. Durante la prima puntata Vittorio ha avuto un battibecco con la giudice speciale Loredana Bertè, che senza mezzi termini ha attaccato Mowgly: “sei bravo però nel mio periodo americano ogni volta che giravo un angolo di strada vedevo bambini che facevano dieci volte quello che fai tu. Tu sei basico, dovresti studiare di più”. Da coach e capitano della squadra blu, Vittorio si è sentito in dovere di difendere l’allievo: “volevo prendere le difese di Mowgly nel suo dire ho studiato tanto non voleva dire non studio più, voleva dire che ho lottato, ho combattuto e non smetterò oggi di combattere e studiare. Sa che deve studiare tanto, non vorrei che passasse questo atteggiamento di presunzione”.

Vittorio Grigolo ad Amici 2019

Il tenore italiano ha raccontato di aver deciso di partecipare ad Amici 18 per la grande energia che regala il pubblico di un programma di successo come questo. “L’energia grandissima e adrenalinica che ti dà il pubblico di Amici. Mi sono sentito come quando ho cantato sotto la Tour Eiffel il 14 luglio davanti a un milione di persone. In quello studio l’energia è incredibile” ha dichiarato l’artista a Il Giornale, che ha accettato l’invito di Maria De Filippi proprio per questa energia. “Ho partecipato proprio per rubare questa energia e portare l’opera fuori dai teatri. Lei secondo me è stata geniale: nessun altro avrebbe avuto il coraggio di sparigliare così tanto le carte portando non solo il ballo ma anche l’opera dentro uno show televisivo così popolare. Sono d’accordo con questo obiettivo” ha detto Grigolo che in passato ha lavorato con grandi stelle del panorama musicale come Nicole Scherzinger delle Pussycat Dolls.

Vittorio Grigolo e Ricky Martin L’avventura televisiva di Amici 2019 Vittorio Grigolo la sta condividendo con Ricky Martin, sex symbol e star mondiale della musica pop. L’inventore del termine Popera parlando del rapporto con il collega ha detto: “tra noi c’è antagonismo, ma ci scherziamo su, mica facciamo a pugni eh! (sorride – ndr). Siamo amici. Io forse ho un modo più diretto di comunicare con i ragazzi della mia squadra, sono quasi sfacciato. Lui meno, è più moderato nel rapporto con la sua squadra, ma credo che dipenda dal carattere, nessuno è uguale all’altro”. Il tenore ha poi rivelato che sicuramente duetterà ancora con Ricky, anzi la sua sfida è quello di convincerlo a cantare un’aria lirica. Parlando, invece, dei ragazzi in gara ha detto: “come mi aveva spiegato Maria De Filippi, dietro ciascuno di loro c’è una bellissima storia di vita. E io la sento nelle loro interpretazioni”.

