Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge/ Sempre dalla sua parte: tra dediche e fotografie

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, ha sempre cercato di difendere la figlia con le unghie e con i denti, sia dagli attacchi che dalle critiche fuori l’Isola dei famosi. Wendy Kay infatti, ha avuto modo di essere presente molto spesso in trasmissione, per esprimere il proprio parere sulla figlia che nel frattempo, le ha presentato anche il nuovo fidanzato Jeremias Rodriguez. Molto attiva sui social, di lei sappiamo solo che pratica lo yoga (ed anche la figlia) e ama l’arte. Molto spesso nel suo account personale di Instagram infatti, posta fotografie e dediche alla figlia che ama pazzamente. Senza ombra di dubbio dalla madre Soleil, ha proprio ereditato la bellezza. Le due inoltre, non perdono occasione per farsi fotografare insieme, dimostrando di avere un legame quasi da amiche che da madre e figlia. Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, ha dimostrato in più di una occasione di essere dalla parte della figlia. Questo infatti, è stato dimostrato anche nel corso del trono classico di Uomini e Donne quando la Sorge, era tra le protagoniste rubando il cuore di Luca Onestini (e poi anche quello di Marco Cartasegna).

Wendy Kay, chi è: la mamma di Soleil Sorge, sempre dalla sua parte

E parlando di mamme, proprio Soleil Sorge nel corso di Verissimo, ha avuto qualcosa da dire su questo aspetto, ma puntando il dito contro Marina La Rosa, rea di non avere voluto vedere lei e Jeremias: “Non mi aspettavo che il suo rancore andasse avanti anche dopo l’Isola. Quando ero là sono sempre stata un po’ spiazzata, anche perché credo nella solidarietà tra donne. Poi – prosegue – a una certa età le persone dovrebbero essere un esempio per i giovani. Nonostante tutti i litigi io non ho mai esagerato nei suoi confronti. Ho sempre visto Marina come una madre di famiglia e una donna più grande di me. Mi è dispiaciuto non vedere in lei della maturità”. A questo punto, ci viene da domandarci: cosa ne penserà la mamma di Soleil Sorge di questo atteggiamento poco materno dell’ex gieffina? Chissà se in qualche modo avrà l’occasione di poter dire la sua…

