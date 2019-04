Amici 18 Serale, lite in diretta tra Bianchi e Blu/ Colpa dei voti: Tish furiosa!

La polemica nata nella casette delle due squadre di Amici 18 continua anche in diretta nel corso della seconda puntata del serale. Il momento che fa scoppiare tutto è proprio quello delle votazioni. A perdere è la squadra Bianca ed è la Blu quella chiamata a fare tre nomi da mandare alla possibile eliminazione. Il primo nome che viene fatto è quello di Alvis, segue Mameli e infine Ludovica. Ma prima che venga fatto il nome di quest’ultima, Jefeo vuole prendere parola per spiegare la sua posizione. “Io non ti voglio fuori dai giochi ma semplicemente voglio essere rispettoso con tutti i ragazzi della mia squadra. – ammette il cantante dei Blu – E quindi io qui devo guardare il mio gusto, faccio una scala delle mie preferenze, il nostro rapporto è una cosa a parte!” Le parole di Jefeo scatenano i fischi del pubblico che non apprezza la sua posizione.

TISH CONTRO GIORDANA: LA CANTANTE DEI BLU FURIOSA

Ma lo scontro continua quando anche Valentina, prima di dire il suo voto ad Amici 18, vuole parlare prima con Umberto poi con Giordana. “Giordana ha iniziato ad insinuare delle cose bruttissime, come che noi non la nominiamo perché abbiamo paura di lei…” ammette Valentina, e Giordana replica: “Il fatto è che io non credo di poter giudicare voi”. La più arrabbiata è però Tish che chiede la parola a Maria De Filippi per potersi poi rivolgere a Giordana: “Posso chiederti una cosa? Io non sono l’avvocato di Valentina, però quando tu le dici che non è un giudice, perché ti mette prima in classifica e con che basi, tu invece, con che basi metti Valentina ultima in classifica? Sei un giudice? E quando andrai l’eliminazione e dovrai chiedere l’aiuto di qualcuno, sceglierai gli amici o i più forti?” Giordana ha però la risposta pronta: “Non hai capito! Io se non nomino Alberto e Jefeo è perché ho rispetto della nostra amicizia. Rimanete voi tre. Tu non mi stai molto simpatica e lo sai.. quindi, è semplice la cosa!”

