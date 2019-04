ANDREA MAGGINO, FIDANZATO ELODIE/ Ritorno di fiamma dopo la parentesi Lele Esposito

Andrea Maggino è il nuovo fidanzato di Elodie Di Patrizi che ha detto addio a Lele Esposito. E’ un dj di fama internazionale con quasi 30mila followers su Instagram. Andrea si presenta come la sua nuova fiamma, ma in realtà è una conoscenza piuttosto vecchia. I più attenti si saranno accorti che Andrea è un nome ricorrente, nella vita di Elodie. I due, infatti, sono stati insieme già anni fa, prima che lei facesse il suo ingresso nella scuola di Amici. Allora, infatti, la cantante si dichiarò “single”, segno che i due si erano già lasciati da un po’. Dopodiché ha fatto coppia fissa con un altro concorrente del talent show di Canale 5, Lele, che ha lasciato di recente per riprendersi Andrea.

Andrea Maggino, chi è il nuovo fidanzato di Elodie Di Patrizi

Andrea Maggino è nato nel 1988 e ha un paio di anni in meno rispetto a Elodie. Si esibisce in giro per l’Italia nei club più in voga, ma è originario di Gallipoli. Là, i suoi genitori sono proprietari di un’ottica che spesso sponsorizza. La fama di Maggino si estende fuori dai confini italiani: spesso, infatti, si esibisce all’estero, soprattutto in Spagna e in Germania. I due parlano lo stesso linguaggio (la musica), ed Elodie non ha mai tenuto nascosta la forte complicità che c’è tra loro. Sui social, ogni tanto, compare un post o una storia che li ritrae insieme. La coppia appare molto affiatata: è la prova che una pausa di riflessione, ogni tanto, è salutare.

