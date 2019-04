ANNA MARCHESINI/ Il ricordo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi: “È ancora tra noi”

Anna Marchesini torna in teatro. Non sarà presente fisicamente, ma il suo ricordo è ancora vivo in chi le ha voluto bene. In primis in Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con lei hanno scritto almeno un capitolo della storia della comicità italiana. “Senza la presenza di Anna, che comunque è sempre in mezzo a noi, il nostro racconto è un gioco di scatole cinesi”, dichiara Solenghi al Corriere della sera. Un sodalizio che prosegue ininterrotto da quasi quarant’anni. “Il Trio nacque alla radio nel 1982”, racconta ancora Tullio, “perché io avevo avuto la proposta di realizzare un varietà e mi venne in mente di chiamare i due colleghi-amici, Anna e Massimo. Due anni dopo passammo in televisione… seguì un fortunato periodo fino allo scioglimento del Trio nel 1994”.

Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez: un trio affiatatissimo

Separarsi non fu traumatico. “Assolutamente no”, interviene Massimo. “Ci lasciammo perché proprio io sentivo di non avere più idee per continuare a lavorare insieme, una crisi di fantasia, non avvertivo più il piacere a inventare. Proposi quindi agli altri di percorrere per qualche tempo strade diverse, per poi ricongiungerci…”. Con Anna Marchesini non c’è mai stata una lite. “Sembrerà strano ma è proprio così”, assicura Tullio. “Certo, qualche bagatella… per esempio riguardo alla cronica mancanza di puntualità di Massimo agli appuntamenti”. Oggi riconfermano la loro complicità: “E comunque lui ed io non possiamo litigare, perché abitando nello stesso palazzo siamo abituati alle liti del condominio”.

Anna Marchesini: i successi dall’82 al ‘90

L’unione tra Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez non conosce età. Al 1982 risale l’esordio su Radio 2 con Helzapoppin, cui seguì un programma radiofonico del sabato mattina lungo ben 52 puntate. Tre anni dopo, il Trio fece il suo debutto in televisione, dopo il “sì” di Enzo Trapani che li scelse per Tastomatto. Nel varietà, Marchesini, Lopez e Solenghi affiancavano il conduttore Pippo Franco. Fu allora che nacquero gli sketch per cui ancora oggi sono famosi, oltre alle parodie dei mezzibusti del tg e degli spot pubblicitari. Dopo Domenica in e Fantastico, fu la volta del Festival di Sanremo: per ben tre volte i comici calcarono il palco dell’Ariston, e tutte con successo. La loro fama raggiunse il culmine nel 1990, con la parodia de I promessi sposi in onda su Rai 1.



