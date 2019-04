Ascolti TV sabato 6 aprile/ Ballando con le stelle vince contro Amici 18 con il 22.8%

Eccovi come consuetudine, gli ascolti TV di sabato 6 aprile 2019. Come sempre è andata in onda la sfida del weekend che ha visto confrontarsi Ballando con le stelle e il serale di Amici 18. Chi ha avuto la meglio tra il programma a ritmo di danza di Rai1 e la scuola dedicata al talento? Entrambe le trasmissioni sono al loro secondo appuntamento e, dopo un esordio praticamente pari, questa volta lo show di Maria De Filippi “crolla” premiando la creaturella di Milly Carlucci, che si è portata a casa la vittoria conclamata. A seguire, vi riportiamo i dati auditel delle trasmissioni di punta della serata, più le informazioni sulle altre reti. Maria De Filippi ieri sera, ha puntato su Al Bano Carrisi e Fabrizio Moro con Ermal Meta. In giuria poi, al fianco di Loredana Bertè è arrivato anche Alessandro Borghi, per partecipare ad un divertente siparietto con protagonisti i due direttori artistici del programma. Spazio come sempre, per la comicità del duo pugliese Pio e Amedeo, con tanto di secondo bacio sulle labbra e palpatina delle parti intime a Ricky Martin.

Ascolti TV sabato 6 aprile 2019: Ballando si porta a casa la vittoria

E se Maria De Filippi sta puntando sulla quantità, Milly Carlucci gioca la carta della qualità. A Ballando con le stelle 2019, avendo già un cast di personaggi famosi, non ci sono molti ospiti, se non il ballerino per una notte. Ieri sera, ha danzato l’ex giocatore di calcio Batistuta al fianco della moglie Irina. Il programma di Rai1, ha vinto la gara degli ascolti TV, segnando un punto a suo favore. Eccovi in dettaglio i dati auditel. Su Rai 1, la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha registrato nella prima parte, Ballando tutti in Pista, 4.574.000, 20,51% e nella seconda 3.966.000 telespettatori, share 22,77%. Su Canale 5, il secondo appuntamento del serale di Amici 18, ha registrato 3.665.000 telespettatori, share 19,95%. Spostandoci sugli altri canali Rai e Mediaset, eccovi gli altri dati relativi agli ascolti tv di ieri, sabato 6 aprile 2019. Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.214.000 telespettatori, share 5,4%. Su Rai 3, la quarta puntata di Sapiens ha registrato di 1.333.000 telespettatori, share 6,74%. Su Italia 1, il film Rio 2 – Missione Amazzonia ha registrato 895.000 telespettatori, share 4,10%. Su Rete 4, la pellicola Altrimenti ci arrabbiamo ha registrato 1.100.000 telespettatori, share 5,28%.

