BALLANDO CON LE STELLE 2019/ Eliminato e pagelle: male Sampaio, Vukotic stupisce

E anche la seconda è andata. Dopo la prima (buona) puntata della settimana scorsa, a Ballando con le stelle si fa sul serio. A cominciare dalle eliminazioni: i primi ad andarsene sono i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio, in coppia (o quasi) con Lucrezia Lando. Lo spareggio, dopo la classifica, si disputa tra loro e Marzia Roncacci. L’anchorwoman del tg gioca la carta della gioia, che è capace di trasmettere proprio a tutti. Qualche dubbio solo sulla giuria, perennemente “cattiva” e spesso inopportuna. Non convince Ivan Zazzaroni, che – per una questione di presunta coerenza – cambia idea su suor Cristina e inizia a criticarla. Gli stessi gemelli sono al centro del dibattito: è giusto o no, che lo show si “evolva” con i balli di gruppo? Zazzaroni non ha dubbi: “Non è un musical”. Ma nella scorsa puntata non ha mosso una critica, in questo senso: molto strano.

I migliori della seconda puntata di Ballando con le stelle

Gli ultimi saranno i primi, e – ecco di nuovo la coerenza – suor Cristina incarna appieno lo spirito evangelico. Difficile che non lo faccia, dal momento che a Ballando con le stelle ci è andata per testimoniare. E non, come taluni sostengono, per mettersi semplicemente in vetrina o scalare la classifica. La suora punta i piedi e li apostrofa “bigotti”, tirando fuori quella grinta che è la sua carta vincente. “Punta i piedi”, dicevamo, ed è proprio così: nella coreografia non fa altro che piantarli per terra, quasi a voler ricacciare, “far soccombere” il male. Per lei solo lodi. Voto: 8. L’altra big della serata è Milena Vukotic, che con Simone Di Pasquale fa un capolavoro. La giuria è estasiata: “la miglior concorrente di sempre”, a detta di Carolyn Smith. E pensare che ha 84 anni… però l’età non la giustifica, perché può stupirci ulteriormente. Voto: 7.

A Ballando con le stelle ci vuole “autoironia”

Un altro a cui l’età proprio non importa è Marco Leonardi. A dispetto dei suoi 17 anni, ha accettato di calcare la pista di Ballando con le stelle e se la sta cavando piuttosto bene. Bene… ma non benissimo, perché la giuria lo massacra ogni volta. Persino la maestra Mia Gabusi la prende sul personale e fa fatica a trattenere le lacrime. Ma Selvaggia Lucarelli continua a spronarli: “Dovreste avere un po’ di autoironia, come Antonio Razzi”. E visto che lo abbiamo evocato, diciamo pure che non è tutto da buttare. Confidiamo che nelle prossime puntate andrà meglio, ma un po’ di stoffa – da rammendare – c’è tutta. Voto: 5. Di seguito la classifica completa: Ettore Bassi-Alessandra Tripoli e Suor Cristina-Oradei Team (ex aequo), Milena Vukotic-Simone Di Pasquale, Dani Osvaldo-Veera Kinnunen, Angelo Russo-Anastasia Kuzmina, Manuela Arcuri-Luca Favilla, Marco Leonardi-Mia Gabusi, gemelli Sampaio-Lucrezia Lando, Lasse Matberg-Sara Di Vaira, Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro e Antonio Razzi-Ornella Boccafoschi (ex aequo) Enrico Lo Verso-Samanta Togni, Marzia Roncacci-Samuel Peron.



© RIPRODUZIONE RISERVATA