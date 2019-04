Barbara d’Urso / “Al mio Grande Fratello ne vedrete delle belle” (Domenica Live)

Cresce l’attesa per la nuova puntata di Domenica Live, perchè con ogni probabilità, la padrona di casa Barbara D’Urso, fornirà parecchie anticipazioni sul suo Grande Fratello. Su Canale 5, infatti, a partire da lunedì 8 aprile, la conduttrice tornerà al timone del programma più spiato di Italia. In una intervista riportata da lapresse.it la D’Urso ha fatto capire che non ci si annoierà facilmente in questa edizione: “Come sarà non posso dirlo perchè non lo so nemmeno io. Sicuramente ci saranno allegria, serenità, divertimento, come avete visto con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi c’è una complicità forte e anche molto divertente”. Nel cast non mancheranno volti noti come Serena Rutelli, ma anche l’ex della Cipollari, Kikò: “Il cast è variegato e particolare, c’è Serena, c’è chi ha una situazione fuori come Kikò che è l’ex marito di Tina Cipollari. Lui ha detto che nessuno deve toccarla. E’ una cosa molto positiva, un bel messaggio da mandare a tutti i genitori che si fanno la guerra”.

Barbara D’Urso non pensa al futuro

Il confronto con Ilary Blasi è inevitabile, alcuni sostengono che il Grande Fratello della D’Urso sia più frizzante. La conduttrice napoletana ringrazia, ma sul futuro del programma non si sbilancia: “Per il momento siamo arrivati al Grande Fratello 16, poi vediamo. Magari l’anno prossimo andrò a vivere, che so, in Marocco o in Argentina, chissà”. Più che trasferirsi, Barbara D’Urso potrebbe prendere le redini di un altro programma. Quale non è ancora dato saperlo, ma la sensazione è che ci siano nuovi progetti in cantiere: “Probabilmente c’è una quinta sfida, ma non posso anticipare nulla. Posso dire però che non c’è quattro senza cinque”. Vedremo se anche se questo argomento Barbara tornerà ad esprimersi durante la puntata di Domenica Live. Un appuntamento che come sempre si preannuncia ricco di ospiti e polemiche.

Barbara D’Urso ha chiarito con Morgan?

A proposito di polemiche, in questi giorni Barbara D’Urso è stata costretta ad esprimersi in merito alla presunta bestemmia di Morgan durante la puntata di ‘Live Non è la D’Urso’. A Pomeriggio Cinque la conduttrice ha dato la sua versione dei fatti: “Onestamente lui aveva le mani davanti e ha detto una cosa tra se e sé. A me sembra porco giuda ma non ha importanza – ha ribadito – qualunque cosa sia stata era impossibile per me accorgermene”. Barbara D’Urso si è sentita chiamata in causa dopo tutte le polemiche che si sono sollevate sui social. Così ha deciso di fare alcune precisazioni, cercando di placare la tensione del web. Lo sgradevole episodio oltretutto sarebbe avvenuto durante una discussione con Ivan Cattaneo. Morgan, palesemente irritato dalla chiacchierata con il cantante, ha pronunciato qualcosa a testa bassa. E Barbara sostiene di non aver capito nulla: “C’è chi ama montare polveroni contro di me, io osservo tutto e sono andata a vedere il pezzo per vedere se io avessi sbagliato quando Morgan ha detto una bestemmia, se l’ha detta, e perché io non l’ho fermata”.

A Domenica Live anche Sarah Altobello

Barbara D’Urso punta su Sarah Altobello per vincere il duello degli ascolti contro Domenica In. A Domenica Live, infatti, dovrebbe esserci l’ex naufraga, sempre più al centro delle chiacchiere del gossip. Nei giorni scorsi la D’Urso ha mostrato un video che preannunciava contenuti choc sull’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La curiosità ha dunque messo in allerta i fan del programma, pronti a guardare in massa la puntata. Stando a quanto riferito da Barbara D’Urso sarà un appuntamento imperdibile: “Video choc gossip Sarah Altobello”.



