Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Tornati insieme: amore o strategia?

Belen Rodriguez tornata ad essere raggiante. Merito del ritrovato amore con Stefano De Martino che ha riacceso il suo cuore dopo più di tre anni dalla separazione. Un amore che, però, non è mai finito. Nonostante la showgirl abbia avuto un’altra storia con Andrea Iannone è sempre stata molto legata al napoetano che le ha regaato la gioia più grande della sua vita, il figlio Santiago. La fine del matrimonio aveva rappresentato una grande sofferenza per Belen che, oggi, è finalmente feice di poter dare a suo figlio ciò che ha avuto lei dai suoi genitori ovvero una famiglia unita, capace di superare insieme anche le difficotà più grandi della vita. Tuttavia, nonostante anche Jeremias Rodriguez abbia confermato il ritorno di fiamma, tutto tace sui social anche se, negli scorsi giorni, a sbilanciarsi un po’ è stato soprattutto Stefano postando alcune foto tratte da Colorado. Sarà il primo passo verso l’annuncio ufficiale?

STEFANO DE MARTINO SVELA LA VERITA A DOMENICA IN?

Stefano De Martino, ospite della puntata odierna di Domenica In, racconterà la verità sul ritrovato rapporto con Belen Rodriguez? Le paparazzate che li vedono insieme, felici, uniti e innamorati come si erano mostrati all’inizio della loro storia, sono sempre più numerose. L’annuncio ufficiale, però, tarda ad arrivare anche se Belen ha lasciato l’onore di confermare il gossip delle ultime settimane al fratello Jeremias. Nel salotto di Mara Venier che, già in una precedente intervista aveva cercato di estorcere informazioni al conduttore di Made in Sud, Stefano potrebbe finalmente svelare tutta la verità. Anche se non sarà un’intervista intima, ma professionale per la presenza della collega Fatima Trotta, sicuramente, la conduttrice di Domenica In troverà il modo per fare gossip sulla vita privata di Belen e Stefano.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: GIOVANNI CIACCI CONTRO LA COPPIA

Se la maggior parte dei fans è felice per Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati ad essere una famiglia con Santiago, chi non condivide il modo con cui stanno confermando il ritorno di fiamma è Giovanni Ciacci. L’esperto di gossip, in una delle utime puntate della trasmissione di Raidue “Detto fatto”, infatti, si è scagliato contro la coppia che, nonostante le paparazzate di baci e abbracci, continuano a restare in silenzio non volendo parlare della vita privata. “Se tu vuoi nascondere un amore, di certo non ti baci davanti ad una finestra“ – ha dichiarato Ciacci che ha poi nuovamente parlato di Belen ai microfoni di Tv Talk. Quando, infatti, gli hanno chiesto come mai, pur essendo un volto della Rai, sia spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso, Ciacci ha detto: “Perché questa domanda non la fate a Belen, visto che passa da Rai a Mediaset in continuazione?”.



