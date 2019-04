Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 7 aprile: Di Maio, Laetitia Casta e Ultimo

Dopo essere stato battuto da Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro che con la prima puntata della fiction L’amore strappato hanno incollato davanti ai teleschermi 3.532.000 spettatori pari al 15.1% di share mentre Che tempo che fa, pur avendo raccolto 3.606.000 spettatori ha ottenuto il 14.6% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.346.000 (13.3%), domenica 7 aprile, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio torna a condurre una nuova puntata della sua trasmissione che, come al solito, sarà ricca di ospiti importanti provenienti dal mondo della poitica, della musica, dello sport e dello spettacolo. Ad affiancarlo ci saranno le sue storiche compagne di viaggio ovvero la simpatica e divertente Luciana Littizzetto e la bellissima Filippa Lagerback.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 7 APRILE

Chi si racconterà nel salotto di Che tempo che fa nella puntata in onda questa sera? A parlare ai microfoni di Fabio Fazio saranno, come rappresentante della politica italiana, ci sarà il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro: Luigi Di Maio. E poi Laetitia Casta e Louis Garrel, coppia nella vita e nel lavoro. L’ex modella e oggi attrice, infatti, ha recitato nel film L’uomo fedele, film scritto e diretto dallo stesso Garrel. Spazio, poi, alla musica con uno dei giovani cantautori della musica italiana, tra i più apprezzati dal pubblico. Per la prima volta in tv dopo le poemiche del Festival di Sanremo 2019, infatti, a Che tempo che fa ci sarà Ultimo, per presentare l’atteso album “Colpa delle favole”. E ancora: Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. E ancora: Riccardo Scamarcio e Marie-Ange Casta e il medico Roberto Burioni. E per lo spazio dedicato alla parte letteraria ci sarà Michele Serra con il suo nuovo libro “Le cose che bruciano”.



IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Come ogni settimana, anche questa sera ci sarà Il Tavolo di Che tempo che fa che ospiterà, oltre agli ospiti fissi che sono Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica che veste i panni di Direttore e Vicedirettore di Novella Bella, ancheAlba Parietti, Andrea Delogu, autrice del libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”, nelle librerie dal 9 aprile ed Enrico Ruggeri. E ancora Federica Brignone, la terza sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo dopo Compagnoni e Kostner, Lello Arena e Paolo Brosio, reduce dall’avventura sull’Isola dei Famosi 2019.



