Claudia Zanella, ex moglie Fausto Brizzi/ “Tania Sanchez Diaz? La borsa di Gucci…”

Claudia Zanella ex moglie di Fausto Brizzi racconta la sua verità dopo gli ultimi sviluppi sul caso che vede coinvolto l’ex marito. Tania Sanchez Diaz, la testimone della difesa del regista, è indagata per falsa testimonianza. La ragazza ha raccontato a Le Iene di aver ricevuto dalla donna il pagamento del biglietto aereo per venire in Italia e in regalo una borsa Gucci. «Mi ha spiegato che non aveva soldi e così le ho pagato il biglietto da Madrid a Roma. Lei una mattina è venuta a Roma, ci siamo incontrate al bar con l’avvocato, lei ha fatto la testimonianza e poi è ripartita la sera», ha confermato al Fatto Quotidiano. Fin qui, dunque, tutto torna, anche la questione della borsa. «Quando è venuta a testimoniare mi ha detto che aveva perso una giornata di lavoro, mi sembrava una cosa carina da fare. È un piccolo portafoglio, mi sembrava il minimo», ha dichiarato Claudia Zanella. Ma le due versioni non coincidono riguardo la testimonianza. Lei ha raccontato di essere stata contattata su Facebook Alessandro Rosica, che specifica di non conoscere. «Mi ha detto che aveva informazioni importanti su Fausto perché la sua migliore amica, Tania Sanchez, era stata contattata da qualcuno per parlare male di mio marito, per dire che era stata abusata, circostanze false perché Tania non conosceva mio marito».

CASO FAUSTO BRIZZI, PARLA EX MOGLIE CLAUDIA ZANELLA

A fronte di quella confidenza, Claudia Zanella avrebbe detto ad Alessandro Rosica di farla venire in Italia per testimoniare. «Quindi lo scopo non era farsi una vacanza qui. Non ha avuto un euro da noi», ha dichiarato l’ex moglie di Fausto Brizzi al Fatto Quotidiano. A proposito del fatto che la testimonianza di Tania Sanchez Diaz possa essere falsa, Claudia Zanella ha dichiarato: «Quando Le Iene hanno detto che la sua testimonianza era falsa, io sono caduta dalle nuvole». Dopo la messa in onda del servizio si sarebbero sentite: «Lei mi ha detto che quanto aveva dichiarato a noi era vero. L’ho sentita una decina di giorni fa». L’ex moglie di Fausto Brizzi ha spiegato anche il motivo per il quale le avrebbe spedito il regalo, la borsa Gucci, in forma anonima. «L’ho fatta spedire dall’assistente di mio marito, l’ho fatta comprare da lei. Ma poi le ho mandato un messaggio, quindi sapeva che ero stata io». Claudia Zanella ha spiegato che Tania Sanchez Diaz non le ha chiesto soldi per la testimonianza, ma Alessandro Rosica, un anno dopo la testimonianza. «Mi ha detto che aveva problemi economici e mi ha chiesto 2 mila, 2500 euro». Ma quei soldi non li ha mai dati. «Gli ho detto che non potevo dare i soldi a un testimone. Rosica lo ho sentito ieri e mi ha detto che voleva denunciare Tania perché è lei che si è inventata tutto».

