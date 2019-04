Domenica In/ Anticipazioni: Stefano De Martino e Fatima Trotta e tanta musica

Anche oggi torna puntuale sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la Domenica IN condotta da Mara Venier, a partire dalle 14 rigorosamente in diretta dagli studi Rai della Dear intitolati a Fabrizio Frizzi. La trentesima puntata del programma domenicale, avrà modo di ospitare una lunga serie di ospiti interessanti, tra interviste personali e spazi dedicati alla musica. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento di oggi, domenica 7 aprile 2019, ci sarà ancora una volta Stefano De Martino, che si racconterà parlando della sua nuova avventura televisiva alla conduzione di Made in Sud, in onda su Rai2 al fianco di Fatima Trotta. Ma gli impegni lavorativi, non saranno l’unica parentesi utile, ed infatti, al pubblico interessa il gossip degli ultimi mesi. Dopo notevoli avvistamenti al fianco dell’ex moglie Belen Rodriguez, i due raggiunti da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, hanno confermato di essere tornati insieme. Il campano questo pomeriggio, avrà modo di confermare ulteriormente l’indiscrezione, svelando anche particolari retroscena sulle ultime novità pubblicate in questi giorni all’interno dei settimanali di cronaca rosa, a proposito della sua vita privata.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Oltre a Stefano De Martino poi, ci sarà proprio la sua nuova spalla televisiva: Fatima Trotta. Spazio poi per Kabir Bedi, il famoso Sandokan televisivo, che sarà il protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera artistica e parlerà del suo nuovo impegno per il sociale. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, protagonisti della commedia “Lopez & Solenghi show”, faranno una simpatica incursione nello studio domenicale, dando vita ad alcune spassose imitazioni. Roby Facchinetti invece, si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi dei Pooh e con Francesco Facchinetti saranno intervistati da Mara Venier sul loro rapporto e sulla loro vita lontani dalle telecamere. Ci sarà anche spazio per un talk, nel quale si affronteranno parecchi argomenti: dagli eccessi dei paparazzi nei confronti dei personaggi famosi, alle ultime polemiche sulla Royal Family, per finire con le passerelle che vedono protagoniste modelle over ’60. Interverranno al talk: Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Antonella Boralevi, Azzurra Della Penna, Tiberio Timperi e il fotografo Maurizio Sorge. In ultimo, ancora spazio per la musica con la partecipazione di Elodie e i The Kolors, che proporranno al pubblico il loro ultimo singolo dal titolo “Pensare male”.

