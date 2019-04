Domenica Live/ Anticipazioni: video choc su Sarah Altobello e gustose anteprime

Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della Domenica Live di Barbara d’Urso? La nostra ruspante Carmelita, da domani sarà protagonista assoluta della 16esima edizione del Grande Fratello, conducendo la bellezza di quattro programmi contemporaneamente. Proprio per questo motivo, l’appuntamento domenicale con il programma è stato ridotto venendo trasmesso solo dalle 17.10 circa, per dare modo alla conduttrice di potersi organizzare anche con tutte le altre trasmissioni. Di cosa si parlerà da oggi? Come sempre, durante lo scorso venerdì, prima della fine di Pomeriggio 5, Barbarella ha svelato qualche piccola indiscrezione che ci condurrà verso la nuova puntata. La d’Urso infatti, ha mostrato al pubblico una piccola scatola di colore azzurro, contenente un nuovo video choc. Nello studio ci sarà quindi una gustosa anteprima (e probabilmente non solo una). Spazio per l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con alcuni dei protagonisti presenti in studio. Dopo la scorsa domenica con la madre di Sarah Altobello che ha praticamente smentito la relazione della figlia con il suo manager, si parlerà ancora una volta di lei.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Nel corso del nuovo appuntamento con Domenica Live, verrà a galla la verità su Sarah Altobello? Barbara d’Urso dovrà mostrare al suo pubblico un nuovo video choc che dovrebbe senza dubbio, chiarire le idee in merito, o almeno in parte. Anche perché, l’esuberante pugliese, sarà in studio con Barbarella ed avrà modo di raccontare finalmente, anche il suo punto di vista in modo da risolvere il mistero una volta per tutte. Ma quali saranno gli altri ospiti del programma domenicale di Canale 5? Al momento rimane tutto top secret ma è probabile che Barbara, vista la nuova edizione del Grande Fratello 16 in partenza, possa regalare al suo pubblico una serie di indiscrezioni ed anteprime niente male. Nel frattempo, secondo il buon Fabiano di BitchyF, data la mole degli impegni di Carmelita, proprio Domenica Live possa incominciare ad andare in onda registrato e non in diretta. Questo permetterebbe alla ruspante conduttrice, di riposarsi un po’ e lasciare spazio alle novità del suo reality show in partenza.

