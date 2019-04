Eliminato Amici serale 2019, 2a puntata/ Ludovica Caniglia! Pagelle: Mameli e Tish i peggiori

LUDOVICA VS TISH: CHI E’ STATO ELIMINATO DAL SERALE DI AMICI 2019?

Anche nella seconda puntata del serale di Amici 2019, a giocarsi il posto sono un Bianco e un Blu. Ludovica si ritrova a sfidare una dei favoriti alla vittoria, Tish, e la faccia fatta al momento della scoperta lascia trasparire la consapevolezza della possibile sconfitta. Infatti, l’esito della sfida per l’eliminazione non tradisce i pronostici: Ludovica lascia la scuola di Amici 18 e la possibilità di vincere mentre Tish torna tra i Blu. Dopo Mowgly è quindi un cantante della squadra Bianca a lasciare la scuola, ma se la scorsa settimana il pubblico si è detto in accordo con la scelta dei professori, le cose stavolta stanno in maniera molto differente. Altri meritavano questa sorte prima di Ludovica secondo i telespettatori del talent di Maria De Filippi. Come Alvis, “graziato” da una benevola Loredana Berté; o ancora Mameli, che ancora non è riuscito a convincere del tutto con le sue doti canore. “Possibile che una ragazza con una voce come quella di Ludovica debba uscire alla seconda puntata?” si chiede, allora, qualcuno. (Agg. di Anna Montesano)

PAGELLE DEL SECONDO SERALE DI AMICI

Mameli voto 5: Siamo al secondo serale di Amici 2019 e dopo le critiche e il flop della prima puntata tutti si aspettavano il passo avanti del cantante dei bianchi sul quale le aspettative erano molto alte. Forse troppo alte. Il mashup è sempre complesso da realizzare e chiede grandi capacità ma come dice la Bertè serve variare un po’ il repertorio per avere maggiore credibilità artistica

Ludovica voto 8: Ottima voce e buona capacità di interpretazione… ma come mai è stata eliminata allora? Credo che questo sia uno dei grandi misteri di questa puntata di Amici 2019. Anche nello scontro diretto con Tish non sfigura affatto anzi realizza una delle migliori interpretazioni.

Tish voto 5: Non è in serata, commette molte imprecisioni durante le esibizioni che alla fine rischiano di compromettere la sua permanenza del programma. A tratti cerca di strafare rovinando la prova.

Alvis voto 4: E’ il meno dotato di tutto il serale di Amici e questa volta evita una più che giusta eliminazione per la compassione di Loredana Bertè (voto 4) che non voleva mandare un concorrente umoralmente fragile a causa della sua critica di settimana scorsa. Troppo buonismo che falsa la gara di Amici…

Ricky Martins voto 4 vs Vittorio Grigolo voto 7: Il cantante latino americano ha il fascino della star internazionale ma nella sostanza appare poco combattivo regalando pochi giudizi obiettivi delle prestazioni ma piuttosto frasi di circostanza. A sua differenza Vittorio Grigolo è pungente e si sta finalmente calando nel ruolo del direttore artistico della squadra dei Blu. Non rinuncia a frecciatine e critiche come l’accusa a Umberto, ballerino dei bianchi, di essere sempre coinvolto in coreografie sensuali e meno tecniche.

Giorgia voto 9: Prestazione “maiuscola” per la cantante dei bianchi che oggi specialmente dal punto di vista dell’interpretazione dei brani che accompagnata da una splendida voce. Questa sera non ha sbagliato niente.

Alberto voto 8: Resta il cantante da battere di questa edizione di Amici 2019



