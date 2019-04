FATIMA TROTTA/ Feeling con Stefano De Martino anche fuori dal palco (Domenica In)

Fatima Trotta è inarrestabile e la sua presenza a Made in Sud al fianco di Stefano De Martino dimostra come la coppia sia del tutto azzeccata. Il pubblico l’adora, soprattutto per il suo carattere spontaneo e per la forte passione che la spinge a occuparsi del proprio lavoro con tutte le sue forze. Gli ascolti dello spettacolo di cabaret parlano chiaro e Fatima non potrebbe essere più soddisfatta della nuova edizione, come ha spiegato a Sorrisi. Merito anche della vicinanza con l’ex ballerino di Amici, che la tormenta con la sua abitudine di raccontare numerose barzellette. Oggi sia Fatima Trotta che il suo co-conduttore saranno ospiti di Domenica In. Chissà se il marito di Belen Rodriguez vorrà raccontarle in diretta qualcuna delle sue storielle.

FATIMA TROTTA, IL MITO DI RAFFAELLA CARRÀ

“Spesso me ne vado prima che finiscano”, rivela lei al settimanale. Per cui è facile che anche in questo caso la presentatrice preferirà la fuga all’ascolto. L’amore per la comicità del resto è arrivato in un secondo momento, “per caso e per gioco”. Da bambina, quando Fatima sognava di entrare nel mondo della televisione, vedeva più che altro Raffaella Carrà come idolo. Il simbolo di una donna da palcoscenico in grado di fare tutto. Avrebbe potuto contare su quella vanità che i familiari hanno sempre intravisto in lei. “Mi piaceva essere al centro dell’attenzione”, rivela. Inseparabili sul palcoscenico e anche nella vita privata: Fatima Trotta e Stefano De Martino hanno trascorso insieme una delle ultime serate.

IL RAPPORTO CON STEFANO DE MARTINO

Entrambi a Napoli, si sono scatenati durante la cena a suon di canzoni melodiche, in occasione di un compleanno. E così vediamo il ballerino cantare a squarciagola e Fatima al suo fianco, stupita nel vederlo in queste vesti, tutto documentato dalle Stories sul profilo Instagram di lei. “Siamo uniti, affiatati”, dice infatti a Nuovo TV, dichiarandosi sorpresa di aver trovato un grande compagno sul lavoro. Soprattutto perché entrambi amano divertirsi sul palco e sostenersi nel momenti più complicati. “Ci adattiamo, troviamo soluzioni”, aggiunge inoltre pensando alle origini in comune con il ballerino. Forse è proprio per questo che la coppia sul palco funziona bene, come dimostra l’apprezzamento da parte del pubblico. Nel cuore di Fatima però c’è solo spazio per il marito Luigi de Falco, conosciuto all’esterno del mondo dello spettacolo. Anzi, se fosse rimasto a far parte del gruppo comico dei Gemelli de Falco, ne è sicura la moglie, non si sarebbero mai incontrati.



